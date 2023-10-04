المغرب وإسبانيا والبرتغال ينظمون كأس العالم 2030

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” إقامة كأس العالم 2030 لكرة القدم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

وقال “الفيفا” في بيان، اليوم الأربعاء: “وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد الذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030، وتأهل الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة”.

وذكر البيان أنه “مع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم وافق مجلس “الفيفا” بالإجماع أيضًا على أن تستضيف مونتفيديو (عاصمة أوروغواي) احتفالية استثنائية لهذه النسخة”، مضيفًا أنه ستقام 3 مباريات في كل أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

ووجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس التهنئة إلى شعبه بعد القرار.

وقال في بلاغ للديوان الملكي: “يمثل هذا القرار إشادة واعترافًا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى”.

وأضاف أن المغرب ملتزم تمامًا بالعمل “في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة”.

وأقيمت النسخة الأولى من بطولة كأس العالم في 1930 في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب.

وأقيمت كأس العالم 2022 في قطر وتوجت الأرجنتين باللقب، وستقام النسخة المقبلة من البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.