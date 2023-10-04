المغرب وإسبانيا والبرتغال ينظمون كأس العالم 2030

أعلن الفيفا إقامة أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” إقامة كأس العالم 2030 لكرة القدم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

وقال الفيفا في بيان، اليوم الأربعاء: “وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة”.

وذكر البيان أنه “مع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم وافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضا على أن تستضيف مونتفيديو (عاصمة أوروغواي) احتفالية استثنائية لهذه النسخة”، مضيفا أنه ستقام ثلاث مباريات في كل أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

وأقيمت النسخة الأولى من بطولة كأس العالم في 1930 في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب.

وأقيمت كأس العالم 2022 في قطر وتوجت الأرجنتين باللقب. وستقام النسخة المقبلة من البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.