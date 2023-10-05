”حلم تحقق”.. الشارع المغربي يستقبل بحفاوة احتضان المملكة لـ”مونديال” 2030 (فيديو)

استقبل الشارع المغربي بحفاوة كبيرة الخبر الذي زفّه الملك محمد السادس إلى الشعب، الأربعاء، بشأن قبول الترشيح المغربي المشترك بشكل رسمي لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، بمعية إسبانيا والبرتغال.

وتمكن المغرب من تحقيق حلم احتضان “المونديال”، إلى جانب تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2025 وكأس العالم للأندية 2029، بعدما قدّم في 5 مرات سابقة ترشيحاته للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل احتضان العرس الكروي العالمي الذي نظم العام الماضي في قطر، وهي أول دولة عربية تنظم “المونديال”.

ورأى عبد النبوي عيدودي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية في حديثه لقناة الجزيرة مباشر، أن الاستضافة تؤكد متانة المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية للمغرب، وهو الأمر الذي يؤهلها لدخول نادي الكبار وفي مصاف الدول المتقدمة.

وأوضح السياسي المغربي، أن احتضان المغرب لنهائيات “مونديال“ 2030 بمعية الجارين الأوروبيين، يعكس المكانة التي تحظى بها المملكة المغربية داخل النظام الدولي، سواء على المستوى الرياضي أو السياسي.

ونبه عيدودي، إلى أن هناك أرباحًا اقتصادية مهمة تنتظر المغرب من وراء احتضان بطولة كأس العالم لسنة 2030، على مستوى قطاعات مختلفة، كالقطاع السياحي، “لإبراز المغرب كوجهة سياحية بعد الضجة التي حظي به المغرب عقب الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس بمونديال قطر 2022”.

وقررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالإجماع اختيار ملف المغرب- إسبانيا- البرتغال كمرشح واحد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم. بينما ستقام أول 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، للاحتفال بمئوية المسابقة.

من جهته، ذكر هشام القاسمي، وهو أستاذ للغة الإنجليزية، أن الشعب المغربي تلقى هذا الخبار بحفاوة كبيرة، مضيفًا: ”جميع المغاربة فرحوا بذلك، لأنه كان حلمًا وتحقق، خصوصًا بعد نجاح نسخة قطر”.

وعبّر هشام في حديث لقناة الجزيرة مباشر، عن أمله في أن يكون لتنظيم “مونديال” 2030 في المغرب بمعية إسبانيا والبرتغال انعكاسات اقتصادية للاستفادة من تطوير البنية التحتية لنكون في المستوى.

وذكر بعض المواطنين المغاربة في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، أن الظفر بتنظيم بطولة كأس العالم كان فيما مضى ”حلم مستحيل”، لكنه تحقق في النهاية.