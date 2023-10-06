بسبب هتافات ضد المثليين.. إيقاف حكيمي وديمبلي ومواني وكورزاوا مع وقف التنفيذ

قالت رابطة الدوري الفرنسي إنها أوقفت اللاعبين الأربعة مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أمس الخميس، إنها أوقفت لاعبي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وعثمان ديمبلي وكولو مواني ولافين كورزاوا، مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ لدورهم في هتافات معادية للمثليين.

وخلال مباراة بالدوري الشهر الماضي ضد أولمبيك مرسيليا في ملعب بارك دي برينس، سُمع مشجعو باريس سان جيرمان وهم يحتفلون بهتافات معادية للمثليين موجهة إلى مرسيليا.

وذكرت تقارير إعلامية أن لاعبي سان جيرمان الأربعة شاركوا أيضًا في الهتافات.

وأوقفت الرابطة اللاعبين الأربعة لمباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ من العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الحالي مع إغلاق أحد مدرجات ملعب بارك دي برينس لمباراتين وقد تم تعليق إحداهما.

وعبّر باريس سان جيرمان في بيان عن أسفه “لأن لجنة الانضباط اختارت إجراء جماعيًا مفرطًا من المرجح أن يقوض عمل الحوار والوقاية الذي يقوم به النادي مع الروابط والمؤسسات والمشجعين”، مضيفًا أنه لن يستأنف ضد القرار.

وبعدها اعتذر اللاعبون قائلين إن فرحهم بالانتصار هو السبب في هذا التصرف من جانبهم.

وقال اللاعبون في بيان نشروه على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي “نحن ندرك تمامًا مدى تأثير ما صدر عنا من إيماءات وكلمات وخاصة على الشبان الأصغر سنًا الذين يحلمون بمشاهدة مباراة في كرة القدم”.

وأعرب اللاعبون عن أسفهم “بكل صدق على الكلمات التي لم يكن يفترض منا قولها ونود الاعتذار عن ذلك، وسنبذل قصارى جهدًا حتى نكون عند حسن الظن مستقبلًا”.

Merci à tous nos supporters d’avoir été présents hier encore à Clermont. Déçus du résultat mais fiers de pouvoir toujours compter sur vous. Il y a une semaine nous fêtions tous ensemble au Parc des Princes notre belle victoire dans le Classique.

Après le match, nous nous sommes… pic.twitter.com/en7dBLL7n2 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) October 1, 2023

وفي شهر مايو/أيار الماضي، دعت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا إلى فرض عقوبات على لاعبي كرة القدم في الأندية الفرنسية الذين يرفضون ارتداء قمصان تدعم المثليين.

وجاء ذلك على خلفية تقارير عن رفض 5 لاعبين مسلمين ارتداء قمصان عليها شعار دعم المثلية.

وذكرت التقارير أن اللاعبين هم: المصري مصطفى محمد والمغربي المغربي زكريا أبو خلال والجزائري فارس شايبي والبوسني سعيد هاموليتش والمالي موسى ديارا.