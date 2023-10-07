قرعة أبطال إفريقيا.. الأهلي مع شباب بلوزداد والترجي يواجه النجم الساحلي (فيديو)

توج الأهلي بطلا للنسخة الماضية للمرة الحادية عشرة في تاريخه، على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

جمعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم الأهلي المصري، حامل اللقب، مع شباب بلوزداد الجزائري في مجموعة واحدة، فيما سيواجه الترجي التونسي مواطنه النجم الساحلي.

وأسفرت القرعة، التي جرت، أمس الجمعة، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة إلى جانب شباب بلوزداد ويانغ أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

وجاء الفريقان التونسيان الترجي والنجم الساحلي في المجموعة الثالثة إلى جانب فريقي الهلال السوداني وبيترو أتلتيكو الأنغولي.

وأسفرت القرعة أيضًا عن وجود الوداد البيضاوي المغربي، وصيف نسخة الموسم الماضي، في المجموعة الثانية مع أندية سيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجوانينغ غالاكسي البوتسواني.

وضمت المجموعة الأولى فريق صن داونز الجنوب إفريقي، الفائز بنسخة عام 2016، إلى جانب بيراميدز المصري ومازيمبي الكونغولي، الفائز بالبطولة مرتين من قبل، ونواذيبو الموريتاني.

وتوّج الأهلي بطلًا للنسخة الماضية 2023 للمرة الحادية عشرة في تاريخه، على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبًا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

وللمرة الأولى، تشارك أندية بيراميدز المصري ونواذيبو بطل موريتانيا في البطولة الإفريقية الأضخم على مستوى الأندية.

وتقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في أيام 24-25-26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وينتهي هذا الدور في الأول والثاني والثالث من مارس/آذار 2024.