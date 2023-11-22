تغريم سيلتيك الاسكتلندي لرفع جماهيره علم فلسطين في مباراة بدوري أبطال أوروبا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إنه فرض غرامة مالية على نادي سيلتيك الاسكتلندي لرفع جماهيره علم فلسطين خلال مباراة للفريق في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وذكر يويفا في بيان أنه فرض غرامة قدرها 15200 جنيه إسترليني، نحو 19 ألف دولار، لرفع جماهيره أعلاما فلسطينية ولافتات تعبر عن دعم الشعب الفلسطيني، قائلا إن الأعلام، التي وصل عددها إلى المئات، واللافتات اعتبرت “رسائل استفزازية ذات طبيعة مسيئة”.

ورفع جمهور نادي سيلتيك الاسكتلندي أعلام فلسطين خلال مباراة فريقهم أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي في غلاسكو. وقام المشجعون، الذين حذرهم النادي الاسكتلندي من رفع الأعلام قبل المباراة، بغناء “لن تمشي وحدك أبدا” بينما كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية.

كما رفع المشجعون لافتتين كبيرتين في سيلتيك بارك كتب عليهما “فلسطين حرة” و”النصر للمقاومة”.