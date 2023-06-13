ميار شريف تصعد لمركز جديد وتصبح اللاعبة المصرية الأعلى تصنيفا في التاريخ

صعدت ميار شريف إلى المركز الـ40 في التصنيف العالمي للفردي بتنس السيدات في أعلى مركز لها خلال مسيرتها، لتصبح أيضًا اللاعبة المصرية الأعلى تصنيفًا في التاريخ.

وجاء تقدّم ميار (27 عامًا) بعد فوزها بلقب بطولة ماكارسكا في كرواتيا، الأحد.

وكانت ميار، التي بلغت الدور الثاني في فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، أول مصرية تفوز بلقب للمحترفات حين تُوجت في بطولة بارما العام الماضي.

وأشاد الاتحاد المصري للتنس بإنجاز ميار، ونشر صورة للاعبة وكتب فوقها “رقم قياسي جديد” مصحوبًا بإحصاءات شخصية عن اللاعبة وتصنيفها الجديد.

وعبّر إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس عن سعادته بإنجاز ميار.

ونقلت وكالة رويترز عن الشافعي، الذي وصل حين كان لاعبًا إلى أعلى تصنيف في مسيرته باحتلاله المركز الـ34 في تنس الرجال في 1975، قوله “أتوقع أن تتقدم ميار أكثر وأكثر في الترتيب العالمي، ولديها خلال الأسبوع المقبل بطولة على الملاعب الرملية من الممكن أن تحقق من خلالها نتائج جيدة تضعها في ترتيب أفضل”.

وأعرب عن اعتقاده أن تتمكن ميار من مضاهاة إنجازه عندما كان لاعبًا، قائلًا إن “قدراتها الفنية وخطط تدريبها ستساعدها كثيرًا على التقدم في الترتيب”.

وأضاف أن ميار تتدرب بشكل جيد مع مدربها الإسباني، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري يتابعها من كثب.