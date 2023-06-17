رئيس الفيفا: لا مكان للتمييز في الملاعب وسنوقف المباريات التي تشهد أحداثا عنصرية

وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، رسالة قوية داعمة للاعبين الذين يتعرضون للعنصرية من بعض الجماهير، وقال إنه لا يمكن لكرة القدم أن تسير قدمًا إذا كان فيها تمييز، مؤكدًا اتخاذه إجراءات أكثر صرامة اتجاه هذه الأحداث ومرتكبيها داخل الملاعب وخارجها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين إنفانتينو مع لاعبي الاتحاد والمنتخب البرازيليَّين وعلى رأسهم المهاجم ونجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، الذي كان ضحية حوادث عنصرية صادمة خلال مشاركته مع ناديه هذا الموسم.

🚨Official: FIFA has announced Vinícius Júnior as the head of the anti-racism committee. Gianni Infantino – “I have asked Vinícius to lead this group of players who will present stricter punishments against racism, which will be implemented by all football authorities.” pic.twitter.com/0RqLuQMDMA — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) June 15, 2023

وأعلن إنفانتينو في بيان نشره موقع الفيفا، أنه سيتم تشكيل فريق عمل يتعاون مع الفيفا لتقديم توصيات محددة، وسيكون لفينيسيوس دور بارز في هذا الفريق.

وشهدت مباراة ريال مدريد وفالينسيا بالدوري الإسباني في الموسم الماضي، أحداثا عنصرية ضد اللاعب البرازيلي، وتفاعل فينيسيوس مع الموقف على غير العادة، وأوقف المباراة وذهب غاضبًا إلى الجمهور مشيرًا للحكم إلى شخص وجه له عبارات عنصرية، وهو ما تجاهله الحكم تمامًا.

وقال إنفانتينو إنه “من المهم عدم الاكتفاء بالحديث عن العنصرية والتمييز، بل اتخاذ إجراء بطريقة حاسمة ومقنعة، فلا تسامح مع ذلك إطلاقًا، يقف الفيفا صفًّا واحدًا مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وكافة اللاعبين في هذه المحنة”، مؤكدًا أنه من المهم فرض عقوبات رياضية.

وطالب رئيس الفيفا بأن يقوم الحُكّام بإيقاف المباراة عند تعرّض اللاعبين للإساءة قائلًا “لا مكان لكرة القدم إن كانت هناك عنصرية، فلنوقف المباريات إذن، يملك الحُكّام مثل هذه الصلاحية في بطولات الفيفا، ولدينا إجراءات خاصة بإيقاف المباراة، وقد تم اتخاذ إجراءات على كافة المستويات، حتى على المستوى الوطني، ويجب أن يفهم الجميع ذلك، وسنمضي قُدمًا حتى النهاية”.

وأضاف إنفانتينو أنه حان الوقت لتتحمل السلطات الكروية المسؤولية، مضيفًا “أنها مشكلة متعلقة بكرة القدم، ولا ينبغي أن نبحث عن أعذار كالقول إنها مشكلة في المجتمع، وبالتالي لا بأس فيها بكرة القدم، ففي عالم كرة القدم يجب أن نتحرك بطريقة حازمة”.

وأشار في حديثه إلى قيام الفيفا بإدخال خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي خلال مونديال قطر 2022 لحماية اللاعبين من رسائل الكراهية.

وقال في هذا الصدد “نريد تحديد هوية العنصريين في الملاعب وفي وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم مجرمون، يجب أن نواجههم خارج الملاعب، تم حرمانهم من دخول الملاعب حول العالم، ويجب على السلطات محاكمتهم، وسنقول لهم جميعًا، العنصرية جريمة، كذلك سنرفع مستوى التواصل مع اللاعبين فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام للغاية”.