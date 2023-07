رئيس الفيفا: لا مكان للتمييز في الملاعب وسنوقف المباريات التي تشهد أحداثا عنصرية

وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، رسالة قوية داعمة للاعبين الذين يتعرضون للعنصرية من بعض الجماهير، وقال إنه لا يمكن لكرة القدم أن تسير قدمًا إذا كان فيها تمييز، مؤكدًا اتخاذه إجراءات أكثر صرامة اتجاه هذه الأحداث ومرتكبيها داخل الملاعب وخارجها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين إنفانتينو مع لاعبي الاتحاد والمنتخب البرازيليَّين وعلى رأسهم المهاجم ونجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، الذي كان ضحية حوادث عنصرية صادمة خلال مشاركته مع ناديه هذا الموسم.

🚨Official:

FIFA has announced Vinícius Júnior as the head of the anti-racism committee.

Gianni Infantino – “I have asked Vinícius to lead this group of players who will present stricter punishments against racism, which will be implemented by all football authorities.” pic.twitter.com/0RqLuQMDMA

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) June 15, 2023