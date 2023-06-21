لم يتمالك نفسه.. زيدان يبكي بحرقة خلال تدشين دار لأطفال مرضى السرطان (فيديو)

لم يتمالك أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان، مشاعره أثناء كلمة كان يلقيها بعد اختياره راعيًا لمشروع خاص بالأطفال المصابين بالسرطان، في بلدة إيستر غربي مدينة مارسيليا الفرنسية.

وأظهر مقطع فيديو تأثر زيدان في كلمته التي ألقاها، أول أمس الاثنين، خلال حديثه عن المشروع المدعوم من جمعية “لو بوينت روز” (Le Point Rose) الفرنسية، والذي يهدف إلى دعم العائلات التي تواجه فقدان أطفالها بسبب مرض السرطان.

ويهدف المشروع إلى إنشاء دار يمكن أن تستوعب الأطفال المصابين بالسرطان وأسرهم، لقضاء آخر أيام “سعيدة” قبل الوفاة.

وقال زيدان في الفيديو باكيًا “أنا فخور بكوني قادرًا على أن أكون راعيًا لمشروعكم. لديّ أطفال يتمتعون بصحة جيدة، وقصتي تهمني بقدر ما تهمكم. هذا الموقف معقّد بالنسبة لي، لكني سأتجاوز هذا التأثر”.

وأضاف “يمكنكم أن تفخروا بتأسيسكم هذا المشروع الاستثنائي وبهذه الطريقة. بصراحة لا يمكنكم أن تتصوروا مدى تأثري، وسأبذل كل ما بوسعي لكي أتابع هذا المشروع بأكمله”.

وكان فريد -شقيق زيدان- قد توفي عام 2019، بعد إصابته بالسرطان، وفقًا لصحيفة (أس) الإسبانية.

Zinedine Zidane's moving tribute to brother Farid https://t.co/rlsdHHBzNi pic.twitter.com/QmxK2cZxp1 — AS USA (@English_AS) July 16, 2019

وفاز زيدان مع ريال مدريد الإسباني بـ11 لقبًا كمدرب، وهي:

بطولة دوري أبطال أوربا 3 مرات متتالية.

بطولتان للدوري الإسباني.

بطولتان لكأس السوبر الإسباني.

بطولتان للسوبر الأوربي.

بطولتان لكأس العالم للأندية.

ولا يرتبط زيدان في الوقت الحالي بتدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد.