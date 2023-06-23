بمشاركة 32 فريقا بينهم الأهلي المصري.. “فيفا” يعلن اسم البلد المستضيف لكأس العالم للأندية في 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، أن النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية، التي ستشمل 32 فريقًا، ستقام في الولايات المتحدة في 2025.

وفي مارس/آذار الماضي، أكد الفيفا أن النسخة الموسعة ستقام كل 4 سنوات بدءًا من يونيو/حزيران 2025، ووافق مجلس الفيفا بالإجماع على استضافة الولايات المتحدة للبطولة بعد عامين عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو.

وستشكل البطولة اختبارًا للولايات المتحدة قبل استضافة كأس العالم للمنتخبات في العام التالي بالاشتراك مع المكسيك وكندا، وسبق لأمريكا استضافة نسخة 1994، كما تستضيف كأس كوبا أمريكا 2024.

FIFA Council appoints United States as host of new and expanded FIFA Club World Cup 🗞️👉 https://t.co/nIZl1XwXmd pic.twitter.com/H4zrdsbqu7 — FIFA Media (@fifamedia) June 23, 2023

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا “ستمثل كأس العالم للأندية 2025 درة التاج لكرة القدم للصفوة للرجال”.

وأضاف “مع وجود البنية التحتية المطلوبة والاهتمام المحلي الهائل ستكون الولايات المتحدة المكان المثالي لاستضافة البطولة العالمية الجديدة”.

وسيخوض أبطال القارات في المدة من 2021-2024 منافسات النسخة المستحدثة لكأس العالم للأندية، ما يعني تأهل تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي من أوربا.

ومن الأندية العربية سيشارك الأهلي المصري والوداد المغربي من إفريقيا والهلال السعودي من آسيا.





وسيتوقف النظام الحالي لكأس العالم للأندية، التي تقام سنويًا بمشاركة 7 فرق بعد نسخة 2023 في السعودية.

وقال الفيفا إنه جرى الاتفاق على تأجيل بدء عملية تسلم عروض استضافة كأس العالم 2030 من أجل “مشاورات إضافية مع المساهمين”.

وأضاف “ستعرض القواعد الخاصة بتقديم العروض من أجل التصديق عليها في اجتماع مجلس الفيفا القادم في سبتمبر/أكتوبر 2023، وبعدها سيفتح الباب رسميًا لعملية تقديم ملفات الترشح”.

وتابع “من المتوقع اختيار البلد/البلاد المستضيفة للبطولة من مجلس الفيفا في الربع الرابع من 2024 بدلًا من الربع الثالث لعام 2023”.

وسيقام مجلس الفيفا القادم في بانكوك بتايلاند يوم 17 مايو/أيار 2024.

كما اختار الفيفا إندونيسيا لتنظيم كأس العالم تحت 17 عامًا في وقت لاحق هذا العام، بعد 3 أشهر من سحب استضافة كأس العالم تحت 20 عامًا من البلد المنتمي لجنوب شرق آسيا، لتنتقل البطولة إلى الأرجنتين.

وجاء قرار نقل البطولة من إندونيسيا بعد أن ألغى اتحادها الوطني القرعة لرفض حاكم بالي استضافة منتخب إسرائيل.

وتستضيف إندونيسيا كأس العالم تحت 17 عامًا في المدة من العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول بدلًا من بيرو التي أخفقت في إكمال التزاماتها بالبنية التحتية.