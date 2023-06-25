“نواصل كتابة التاريخ معا”.. الهلال السعودي يعلن ضم كوليبالي مدافع تشيلسي (فيديو)
أعلن نادي “الهلال” عملاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي، اليوم الأحد.
وكتب الهلال في حسابه على تويتر مع نشر فيديو للاعب البالغ عمره 32 عامًا “نواصل كتابة التاريخ معًا”.
وأضاف الهلال أن العقد يمتد حتى موسم 2025-2026 دون الإعلان عن التفاصيل المالية للتعاقد.
وقال كوليبالي في الفيديو “أنا هنا مع من يصنع المجد حاضرًا ومستقبلًا”.
🎬 نواصـل كتابة التاريـخ.. معـًا 💙#فيديو_الهلال #الهلال pic.twitter.com/LfvJlq7oPp
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 25, 2023
وأحرز اللاعب الفائز بكأس الأمم الإفريقية مع السنغال هدفين في 32 مباراة بالمسابقات جميعها مع تشيلسي منذ انضمامه قادمًا من نابولي في العام الماضي.
وكتب تشيلسي في حسابه على تويتر “كاليدو كوليبالي يكمل انتقاله إلى الهلال. نتمنى لك التوفيق في المستقبل”.
وأصبح كوليبالي ثاني المنضمين إلى الهلال من الدوري الإنجليزي بعد روبن نيفيز قائد ولفرهامبتون واندرارز.
وبات الدوري السعودي جاذبًا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى “النصر” بصفقة ضخمة في نهاية العام الماضي.
وتعاقد الاتحاد بطل الدوري السعودي في وقت سابق من الشهر الجاري مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي.
وذكرت تقارير أن هذا الصيف سيشهد انضمام المزيد من نجوم الكرة الأوربية إلى أندية سعودية.