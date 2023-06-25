“نواصل كتابة التاريخ معا”.. الهلال السعودي يعلن ضم كوليبالي مدافع تشيلسي (فيديو)

أعلن نادي “الهلال” عملاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي، اليوم الأحد.

وكتب الهلال في حسابه على تويتر مع نشر فيديو للاعب البالغ عمره 32 عامًا “نواصل كتابة التاريخ معًا”.

وأضاف الهلال أن العقد يمتد حتى موسم 2025-2026 دون الإعلان عن التفاصيل المالية للتعاقد.

وقال كوليبالي في الفيديو “أنا هنا مع من يصنع المجد حاضرًا ومستقبلًا”.

وأحرز اللاعب الفائز بكأس الأمم الإفريقية مع السنغال هدفين في 32 مباراة بالمسابقات جميعها مع تشيلسي منذ انضمامه قادمًا من نابولي في العام الماضي.

وكتب تشيلسي في حسابه على تويتر “كاليدو كوليبالي يكمل انتقاله إلى الهلال. نتمنى لك التوفيق في المستقبل”.

وأصبح كوليبالي ثاني المنضمين إلى الهلال من الدوري الإنجليزي بعد روبن نيفيز قائد ولفرهامبتون واندرارز.

وبات الدوري السعودي جاذبًا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى “النصر” بصفقة ضخمة في نهاية العام الماضي.

وتعاقد الاتحاد بطل الدوري السعودي في وقت سابق من الشهر الجاري مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي.

وذكرت تقارير أن هذا الصيف سيشهد انضمام المزيد من نجوم الكرة الأوربية إلى أندية سعودية.