قصة كفاح خيالية لـ”الأسد السنغالي”.. الأهلي السعودي يضم الحارس مندي قادما من تشيلسي

قال النادي الأهلي العائد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إنه تعاقد مع السنغالي إدوار مندي حارس مرمى تشيلسي، الأربعاء.

وغرّد الأهلي عبر تويتر “أسد التيرانغا. أفضل حارس في العالم. إدوار مندي أهلاوي”.

ونشر الأهلي مقطع فيديو للحارس السنغالي وهو يرتدي قميصا كتب عليه 2026 كاشفًا عن التعاقد معه لثلاث سنوات.

ولم يذكر النادي السعودي التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الأهلي سيدفع نحو 16 مليون جنيه إسترليني (20.24 مليون دولار) للحصول على خدمات الحارس.

ولعب مندي (31 عامًا) لعدة أندية فرنسية آخرها ستاد رين قبل الانتقال إلى تشيلسي في 2020.

أسد التيرانجا 🦁

أفضل حارس في العالم 🧤🔒

إدوارد ميندي أهلاوي 💚🫡@edou_mendy_#WelcomeMendy pic.twitter.com/IsSMG2IR2S — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 28, 2023

وحقق مندي مع تشيلسي ألقاب دوري أبطال أوربا وكأس السوبر الأوربية وكأس العالم للأندية، وتوِّج مع منتخب بلاده السنغال بكأس أمم إفريقيا الأخيرة، وفاز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم في 2021.

وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة في نهاية العام الماضي.

وتعاقد الاتحاد بطل الدوري السعودي، في وقت سابق من الشهر الجاري، مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، وأعلن الهلال التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد ولفرهامبتون واندرارز مؤخرًا.

وذكرت تقارير أن هذا الصيف سيشهد انضمام المزيد من نجوم الكرة الأوربية إلى أندية سعودية.

قصة صعود خيالية

وتظل رحلة صعود مندي إلى القمة قصة كلاسيكية في المثابرة.

فقبل 5 سنوات من انتقاله إلى تشيلسي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، كان مندي عاطلًا عن العمل واضطر للتسجيل للحصول على معونة اجتماعية بعدما قرّر ناديه شيربور المنافس في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي عدم تجديد عقده وإخفاق وكيل أعماله في توفير نادٍ بديل.

وقال في مقابلة وقتها “كونك بلا عمل ليس مهينًا فحسب إذا أردت أن تكون لاعب كرة قدم. إذا أخفقت مرة تلو الأخرى، فإن هذا يترك ندبة. كنت قلقًا”.

Edou Mendy has left Chelsea and joined Al-Ahli FC. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 28, 2023

ولم يلعب طيلة 12 شهرا، الأمر الذي دفعه للتفكير في العمل في أحد متاجر ملابس الرجال عندما اتصل به زميل سابق ليخبره بسعي أولمبيك مرسيليا للتعاقد مع حارس إضافي. ووقّع عقد هواة متقاضيًا الحد الأدنى للأجور قبل أن يشق طريقه للفريق الاحتياطي.

وتغيّرت أحوال مندي في 2016 عندما تعاقد معه ستاد رانس حارسا احتياطيًّا، وبعد سبع دقائق من أول مباريات الموسم، تعرّض الحارس الأساسي للطرد ليحصل مندي على فرصة المشاركة للمرة الأولى في دوري الدرجة الثانية.

ولعب بشكل منتظم عندما صعد رانس إلى الدرجة الأولى بعد عامين قبل انتقاله إلى ستاد رين ليشارك للمرة الأولى مع منتخب السنغال.