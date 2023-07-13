التونسية أُنس جابر تقصي سابالينكا وتبلغ نهائي بطولة ويمبلدون للتنس (فيديو)

تأهلت التونسية أنس جابر إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية على التوالي بتغلبها 6-7 و6-4 و6-3 على أرينا سبالينكا صاحبة الضربات القوية، الخميس.

وبدت أنس، التي خسرت نهائي العام الماضي، في طريقها للخروج من البطولة بعدما خسرت المجموعة الأولى، لكن لمساتها المهارية والزوايا الرائعة لضرباتها روضت ضربات لاعبة روسيا البيضاء.

وبهذا تتأهل المصنفة السادسة في البطولة لمواجهة التشيكية غير المصنفة ماركيتا فوندروسوفا التي أطاحت بالأوكرانية إيلينا سفيتولينا في وقت سابق الخميس.

وخسرت أنس، وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة 2022، المجموعة الأولى بعد شوط فاصل محتدم وتأخرت 4-2 في المجموعة الثانية، لكنها كسرت إرسال منافستها مرتين لتفوز بالمجموعة الثانية وتفرض مجموعة حاسمة.

وتقدمت أنس في المجموعة الثالثة 4-2 بفضل كسر للإرسال قبل أن تحسم المباراة في الفرصة الخامسة التي سنحت لها بإرسال ساحق.

ONS-TOPPABLE 🇹🇳@Ons_Jabeur produces a stunning comeback against No.2 seed Aryna Sabalenka to reach the ladies’ final, 6-7(5), 6-4, 6-3 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/cFSnkIn55Y — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023

وقالت جابر بعد الفوز “شكرًا للجماهير التي أبقتني في المباراة. كان من الصعب تلقي إرسالاتها وكراتها القوية، لذا شكرًا على الدعم حتى آخر لحظة وإيمانكم بيّ”.

وأضافت ردًا على كيفية تعاملها مع الضغط “أعمل كثيرًا مع المعالجة النفسية. يساعد ذلك كثيرًا. أنا فخورة بنفسي لأن أنس القديمة كانت لتخسر المباراة اليوم، ولكن أنا فخورة أني قاتلت حتى الرمق الأخير”.

وعلّقت جابر على المباراة النهائية التي ستخوضها، وقالت “ماركيتا لاعبة جيدة وخسرتُ مرتين ضدها هذا العام (إنديان ويلز وأستراليا المفتوحة)، لذا أسعى للثأر مرة جديدة، يبدو أن الأمر يفلح هذا العام”.