التونسية أُنس جابر تقصي سابالينكا وتبلغ نهائي بطولة ويمبلدون للتنس (فيديو)

تأهلت التونسية أنس جابر إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية على التوالي بتغلبها 6-7 و6-4 و6-3 على أرينا سبالينكا صاحبة الضربات القوية، الخميس.

وبدت أنس، التي خسرت نهائي العام الماضي، في طريقها للخروج من البطولة بعدما خسرت المجموعة الأولى، لكن لمساتها المهارية والزوايا الرائعة لضرباتها روضت ضربات لاعبة روسيا البيضاء.

وبهذا تتأهل المصنفة السادسة في البطولة لمواجهة التشيكية غير المصنفة ماركيتا فوندروسوفا التي أطاحت بالأوكرانية إيلينا سفيتولينا في وقت سابق الخميس.

وخسرت أنس، وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة 2022، المجموعة الأولى بعد شوط فاصل محتدم وتأخرت 4-2 في المجموعة الثانية، لكنها كسرت إرسال منافستها مرتين لتفوز بالمجموعة الثانية وتفرض مجموعة حاسمة.

وتقدمت أنس في المجموعة الثالثة 4-2 بفضل كسر للإرسال قبل أن تحسم المباراة في الفرصة الخامسة التي سنحت لها بإرسال ساحق.

ONS-TOPPABLE 🇹🇳@Ons_Jabeur produces a stunning comeback against No.2 seed Aryna Sabalenka to reach the ladies’ final, 6-7(5), 6-4, 6-3 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/cFSnkIn55Y

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023