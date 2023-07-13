تعرف على نتائج قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم (فيديو)

سحبت الخميس في أبيدجان، عاصمة دولة ساحل العاج، قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وستقام أول جولتين في المجموعات التسع والتي تتألف كل واحدة من 6 فرق يومي 13 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وسيتأهل أوائل المجموعات التسع بشكل مباشر إلى كأس العالم.

وسيتم اختيار أفضل أربعة منتخبات بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسع.

وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة أفريقيا من أجل مواجهة منافس من قارة أخرى يتم تحديده لاحقا بعد نهاية التصفيات.

المجموعة الأولى:

1- مصر

2- بوركينا فاسو

3- غينيا بيساو

4- سيراليون

5- أثيوبيا

6- جيبوتي

المجموعة الثانية:

1- السنغال

2- جمهورية الكونغو الديمقراطية

3- موريتانيا

4- توغو

5- السودان

6- جنوب السودان

المجموعة الثالثة:

1- نيجيريا

2- جنوب أفريقيا

3- بنين

4- زيمبابوي

5- رواندا

6- ليسوتو

المجموعة الرابعة:

1- الكاميرون

2- الرأس الأخضر

3- أنغولا

4- ليبيا

5- إسواتيني

6- موريشيوس

المجموعة الخامسة:

1- المغرب

2- زامبيا

3- الكونغو

4- تنزانيا

5- النيجر

6- إريتريا

المجموعة السادسة:

1- ساحل العاج

2- الغابون

3- كينيا

4- غامبيا

5- بوروندي

6- سيشل

المجموعة السابعة:

1- الجزائر

2- غينيا

3- أوغندا

4- موزامبيق

5- بوتسوانا

6- الصومال

المجموعة الثامنة:

1- تونس

2- غينيا الإستوائية

3- ناميبيا

4- مالاوي

5- ليبيريا

6- ساوتومي وبرينسيب

المجموعة التاسعة:

1- مالي

2- غانا

3- مدغشقر

4- جمهورية أفريقيا الوسطى

5- جزر القمر

6- تشاد