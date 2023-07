فيفا يحرم النصر السعودي من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخميس، حرمان نادي النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين من تسجيل لاعبين جدد بسبب ديون مستحقة.

وتعاقد النصر، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي خلف الاتحاد البطل بعد ضم كريستيانو رونالدو قائد البرتغال، مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان في وقت سابق من الشهر الجاري.

وسيلتقي النصر، الجمعة، مع فارينسي في مباراة ودية خلال معسكره الحالي في البرتغال.

وقال متحدث باسم الفيفا لرويترز “نادي النصر ممنوع حاليًا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون المستحقة. سيتم رفع هذا الحظر فور تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين”.

وذكرت تقارير إعلامية أن هذه الديون تتعلق بالمهاجم النيجيري أحمد موسى الذي انتقل للنصر من ليستر سيتي الإنجليزي عام 2018.

FIFA spokeperson statement on Al Nassr situation 🇸🇦

“Al-Nassr is currently prevented from registering new players — this due to outstanding debts”.

“Relevant bans will be lifted immediately upon the settlement of the debts being confirmed by the creditors concerned”. pic.twitter.com/sj6sMy85rm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023