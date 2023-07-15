فوندروسوفا تحرم أنس جابر من إنجاز تاريخي وتنتزع لقب بطولة ويمبلدون للتنس (فيديو)

دخلت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا التاريخ بعدما أصبحت أول لاعبة غير مصنفة تتوَّج بلقب ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها في النهائي السبت على وصيفة 2022 التونسية أُنس جابر المصنفة سادسة 6-4 و6-4.

وأصبحت فوندروسوفا (24 عامًا) أول لاعبة غير مصنفة تفوز بلقب السيدات في ويمبلدون في عصر الاحتراف، بينما خسرت أُنس للعام الثاني على التوالي في النهائي.

وكانت التونسية (28 عامًا) تمنّي نفسها بأن تكون “الثالثة ثابتة” لها، وأن تفوز بلقبها الكبير الأول في ثالث نهائي لها في “غراند سلام”، لكن الحلم بأن تصبح أول عربية وإفريقية تحرز لقبًا كبيرًا تأجل على يد التشيكية المصنفة 42 عالميًّا.

وللمرة الثالثة تسقط التونسية عند الحاجز الأخير بعدما سبق لها خسارة نهائي ويمبلدون العام الماضي أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، ثم نهائي الولايات المتحدة المفتوحة بعدها بشهرين ضد البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميًّا.

وبدت المصنفة السادسة عالميًّا مرشحة أمام نظيرتها التشيكية التي سبق لها خوض نهائي رولان غاروس عام 2019 حين خسرت أمام الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي، لا سيما أن فوندروشوفا هي أول لاعبة غير مصنفة تبلغ نهائي ويمبلدون منذ 60 عامًا، والأولى في العصر الحديث للعبة الذي بدأ في 1968.

لكن التونسية عجزت عن تكرار سيناريو الأدوار السابقة حين حوّلت تخلفها إلى فوز أمام الكندية بيانكا أندرييسكو في الثالث، وريباكينا في ربع النهائي، والبيلاروسية أرينا سابالينكا في نصف النهائي.

وسيطر التوتر على أداء أُنس تحت سقف الملعب الرئيسي، بينما حافظت فوندروسوفا -التي غابت عن منافسات العام الماضي بسبب جراحة في المعصم- على هدوئها لتحسم تتويجها.

🎥🎾 نقطة البطولة | التشيكية ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على التونسية أنس جابر وتحصد لقب بطولة ويمبلدون#ويمبلدون #Wimbledon | #beINSPIRED pic.twitter.com/gZWCxmaTT3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 15, 2023

“لن أستسلم”

وقالت أنس جابر التي انهمرت الدموع من عينيها عقب المباراة “أعتقد أن هذه هي أكثر هزيمة مؤلمة في مسيرتي. سيكون يومًا صعبًا بالنسبة لي، لكنني لن أستسلم وسأعود أكثر قوة”.

ووجهت أنس جابر كلمات لطيفة إلى منافستها التشيكية فوندروسوفا، قائلة “أنتِ لاعبة رائعة، وأعرف أنك عانيت العديد من الإصابات، لذلك أنا سعيدة للغاية من أجلك”.

🎙️ أُنس جابر: "سأعود أقوى وسأحقق لقب بطولة غراند سلام يوماً ما" 💪🏻#Wimbledon pic.twitter.com/eLqz6bqifa — عشاق التنس Arab Tennis (@ArabTennis20) July 15, 2023

من جانبها، ردت فوندروسوفا على النجمة التونسية قائلة “أنس، التهاني لكِ، أنتِ ملهمة لنا جميعًا، أتمنى لكِ التتويج في يوم ما، أنتِ شخصية رائعة”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع خسارة أنس، مشيدين بالإنجاز الذي قامت به، ومتمنين لها الفوز المرة المقبلة.

شكراً أنس جابر دموعك غالية علي كل مشجع عربي👏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/6h4Z5O1DEM — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 15, 2023

"انه يوم صعب ولكني سأعود وانتصر" كلمات قوية للبطلة التونسية أنس جابر، وإن لم توفق بالنصر الذي نجيد الاحتفال بيه في منطقتنا العربية (دون أن نشارك في صنعه) ولكنها كسبت إحترام العالم بعزيمتها وروحها القتالية التي يفتدها الكثير منا. مبروك لأنس ومبروك لتونس🇹🇳❤️🇪🇬 pic.twitter.com/1HZEpqJT6E — Dr. Essam Heggy / د. عصام حجي (@essamheggy) July 15, 2023