أميرة ويلز كيت ميدلتون تواسي أنس جابر بعد خسارتها نهائي ويمبلدون (شاهد)

واست أميرة ويلز وزوجة ولي العهد البريطاني، كيت ميدلتون، اللاعبة التونسية أنس جابر بعد خسارتها نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، السبت.

وقبل أن تهنئ الفائزة بالبطولة ماركيتا فوندروسوفا وتقدّم لها جائزتها، شوهدت الأميرة وهي تعانق وتواسي أُنس التي كانت متأثرة جدًّا بالخسارة، وحضر العديد من مشجعيها في الملعب الرئيسي خلال المباراة النهائية.

وفي حديثها خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قالت أُنس إن الأميرة شجعتها على “أن تكون قوية، وأن تعود وتفوز ببطولة كبرى، وتفوز ببطولة ويمبلدون”، مضيفة أنها كانت “لحظة جميلة للغاية”.

The Princess of Wales spoke with Ons Jabeur after her #Wimbledon final defeat💚 pic.twitter.com/lOVn0yRplF — Belle (@RoyallyBelle_) July 15, 2023

ووصفت أُنس هزيمتها 6-4 و6-4 أمام غير المصنفة فوندروسوفا بنهائي فردي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس بأنها الأكثر إيلامًا في مسيرتها.

وحملت أنس (28 عامًا)، المفضلة لدى الجماهير الحاضرة، آمال تونس وإفريقيا والعالم العربي في المباراة النهائية، لكن مستواها انهار بشكل كبير في ملعب ويمبلدون الرئيسي.

وقالت المصنفة السادسة والدموع في عينيها بالملعب عقب خسارتها في نهائي ويمبلدون للعام الثاني على التوالي “لن يكون الحديث سهلًا، لأن هذا صعب للغاية. سأبدو قبيحة في الصور، وهذا لن يساعد. أعتقد أن هذه هي الخسارة الأكثر إيلامًا في مسيرتي المهنية”.