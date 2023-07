أميرة ويلز كيت ميدلتون تواسي أنس جابر بعد خسارتها نهائي ويمبلدون (شاهد)

واست أميرة ويلز وزوجة ولي العهد البريطاني، كيت ميدلتون، اللاعبة التونسية أنس جابر بعد خسارتها نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، السبت.

وقبل أن تهنئ الفائزة بالبطولة ماركيتا فوندروسوفا وتقدّم لها جائزتها، شوهدت الأميرة وهي تعانق وتواسي أُنس التي كانت متأثرة جدًّا بالخسارة، وحضر العديد من مشجعيها في الملعب الرئيسي خلال المباراة النهائية.

وفي حديثها خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قالت أُنس إن الأميرة شجعتها على “أن تكون قوية، وأن تعود وتفوز ببطولة كبرى، وتفوز ببطولة ويمبلدون”، مضيفة أنها كانت “لحظة جميلة للغاية”.

The Princess of Wales spoke with Ons Jabeur after her #Wimbledon final defeat💚 pic.twitter.com/lOVn0yRplF

— Belle (@RoyallyBelle_) July 15, 2023