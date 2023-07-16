ميسي يوقّع رسميا عقد انتقاله إلى إنتر ميامي حتى عام 2025 (فيديو)

وقّع النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي رسميًّا، عقدًا مع إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم حتى عام 2025، وفق ما أعلن فريقه الجديد، السبت.

وقال إنتر ميامي إن ميسي أكمل انتقاله إلى الفريق، وأشار النادي إلى أن اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات سينضم إلى التشكيلة في الأيام المقبلة.

وقال ميسي “أنا متحمس جدًّا لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة، وسنواصل بناء هذا المشروع معًا. الهدف هو العمل معًا لتحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا، وأتطلع إلى البداية هنا في بيتي الجديد”.

ومن المتوقع أن يستهل ميسي مشواره مع إنتر ميامي عندما يستضيف كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوري التي تضم أندية الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي، السبت المقبل.

ملايين المشاهدات خلال ساعة واحدة لإعلان ضم #ميسي إلى #إنتر_ميامي الأمريكي pic.twitter.com/UdL3QzrT1X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 15, 2023

ووصل ميسي (36 عامًا) إلى فلوريدا الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة المقدَّرة قيمتها بـ60 مليون دولار سنويًّا. وسيُقدَّم النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي للجماهير خلال حفل رسمي في الاستاد، اليوم الأحد.

وسيكون ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل الى الدوري الأمريكي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975.

وقال ديفيد بيكهام الشريك في ملكية إنتر ميامي “حلمت بالتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم. لاعبون لديهم الطموح الذي كان لديَّ عندما انضممت إلى لوس أنجلوس غالاكسي، لمساعدة نمو كرة القدم في الولايات المتحدة، ووضع حجر الأساس لإرث هذه الرياضة التي نعشقها”.

وأضاف “اليوم تحوّل الحلم إلى حقيقة. أنا فخور بالتعاقد مع لاعب بإمكانات ميسي، كما أنا متحمس للترحيب به صديقًا وشخصًا رائعًا وبعائلته في مجتمع إنتر ميامي”.

وسيمنح وجود اللاعب الفائز بكأس العالم دفعة قوية لكرة القدم في أمريكا، إذ تتراجع شعبيتها أمام رياضات المحترفين الأخرى في أمريكا الشمالية.

وقال مفوض الدوري الأمريكي دون جاربر “نحن سعداء جدًّا باختيار أفضل لاعب في العالم الانضمام إلى إنتر ميامي والدوري الأمريكي، وقراره يشهد على الزخم في الدوري ورياضتنا بشكل عام في أمريكا الشمالية”.

وأضاف “بلا شك سيُظهر ميسي للعالم أن الدوري الأمريكي يمكن أن يكون خيارًا لأفضل لاعبي كرة القدم”.