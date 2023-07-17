إنتر ميامي يقدّم ميسي للجماهير في حفل أسطوري (فيديو)

لم يكن حتى بوسع الأمطار الغزيرة أن تفسد حفل تقديم إنتر ميامي نجمه الجديد ليونيل ميسي في فلوريدا مساء أمس الأحد، حيث ظهر اللاعب الأرجنتيني الشهير أمام استاد ممتلئ بالمشجعين المتحمسين.

وبعد 7 أشهر من قيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر، قدّم ميامي لاعبه الجديد في حفل رائع بملعب النادي في ميامي.

Bienvenido a nuestra familia💗🖤 pic.twitter.com/k7VOSGo1lv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

وبعد تقديمه للمشجعين، سار الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات نحو منتصف الملعب وسط تسليط الأضواء عليه، وارتدى قميصًا وسروالًا من الجينز، واستلم القميص رقم 10 قبل أن يتحدث بالإسبانية للمشجعين.

وقال ميسي “أنا سعيد جدًّا باختياري للقدوم إلى هذه المدينة مع عائلتي واختيار هذا المشروع، وليس لديَّ أي شكوك أننا سنستمتع بالأمر جدًّا. سنقضي أوقاتًا سعيدة وستحدث أشياء عظيمة. شكرًا جزيلًا لكم، وشكرًا لكم على هذا اليوم”.

Llegó nuestro 5️⃣ pic.twitter.com/cyvZAqX80g — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

وأضاف “لا أستطيع الانتظار حتى أبدأ التمرين والمنافسة. لديَّ الرغبة نفسها الموجودة عندي دائمًا للتنافس، وأريد حقًّا الفوز ومساعدة (ميامي) على مواصلة التطور”.

وبعد رسالة ميسي، نشرت الشاشة العملاقة في الاستاد رسائل ترحيب من رياضيين كبار، مثل توم برادي نجم كرة القدم الأمريكية السابقة، وستيفن كري لاعب كرة السلة الشهير.

Gracias Miami por una noche inolvidable 🩷🖤 pic.twitter.com/WX6EfCerX8 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

واصطحب ميسي (36 عامًا) بعد ذلك زوجته وأطفاله الثلاثة لالتقاط بعض الصور قبل أن تشعل الألعاب النارية السماء.

ويأتي تقديم ميسي بعد يوم واحد من إعلان ميامي الارتباط بعقد مع النجم الأرجنتيني حتى 2025. ومن المنتظر أن يخوض ميسي مباراته الأولى مع فريقه الجديد أمام كروز أزول المكسيكي في نهاية الأسبوع الجاري.