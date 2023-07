رونالدو: لن أعود إلى أوربا والدوري السعودي أفضل من الأمريكي

قال كريستيانو رونالدو إنه لن يعود إلى اللعب في أوربا، وأكد أنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أفضل من دوري المحترفين الأمريكي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لبدء حقبة جديدة في مسيرته.

وأكد رونالدو، الذي انضم إلى النصر نهاية العام الماضي بعقد لمدة عامين ونصف بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، أنه مهّد الطريق أمام لاعبين كبار آخرين للانتقال إلى فرق سعودية، إلى جانب رغبة آخرين في الانتقال إلى المملكة.

Ronaldo: "Saudi league is better than MLS," says European football is "dying."

"In one year, more top players will come to Saudi Arabia."

Do you think more top players will come to the Saudi Pro League in the future?#GetSporty #CristianoRonaldo #Ronaldo #MLS #EPL pic.twitter.com/9Nh3VHZSt8

— SportyBet Uganda (@sportybetug) July 18, 2023