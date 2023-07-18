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رونالدو: لن أعود إلى أوربا والدوري السعودي أفضل من الأمريكي

رونالدو في مباراة النصر وسيلتا الإسباني التي أقيمت في البرتغال (نادي النصر السعودي)
18/7/2023-|آخر تحديث: 18/7/202310:38 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال كريستيانو رونالدو إنه لن يعود إلى اللعب في أوربا، وأكد أنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أفضل من دوري المحترفين الأمريكي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لبدء حقبة جديدة في مسيرته.

وأكد رونالدو، الذي انضم إلى النصر نهاية العام الماضي بعقد لمدة عامين ونصف بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، أنه مهّد الطريق أمام لاعبين كبار آخرين للانتقال إلى فرق سعودية، إلى جانب رغبة آخرين في الانتقال إلى المملكة.

وتحدث قائد البرتغال البالغ عمره 38 عامًا بعد خسارة ودية للنصر 5-صفر أمام سيلتا فيغو مساء أمس الاثنين، قائلًا إن معظم مسابقات الدوري في أوربا تعاني من تراجع في المستوى.

ونقلت شبكة “إي إس بي إن” (ESPN) الرياضية، عن رونالدو قوله “أنا بنسبة 100% لن أعود إلى أي فريق أوربي. أنا عمري 38 عامًا”.

وأضاف “فقدت الكرة الأوربية الكثير من الكفاءة. المسابقة الوحيدة التي لا تزال جيدة هي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي تتفوق على باقي مسابقات الدوري”.

وكان ميسي، غريم رونالدو على مدار سنوات، مرشحًا للانتقال إلى السعودية قبل أن يختار اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة في قطر، الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي بعقد حتى 2025.

وقال رونالدو “الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي”، وأضاف “الآن يأتي كل اللاعبين إلى هنا. خلال عام واحد سيحضر المزيد من اللاعبين الكبار إلى السعودية”.

وسار لاعبون كبار على نهج رونالدو في الانتقال إلى السعودية منهم كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية والقادم من ريال مدريد، وكذلك نغولو كانتي من تشيلسي، وقد انضم اللاعبان إلى الاتحاد بطل الدوري.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز