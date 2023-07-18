رونالدو: لن أعود إلى أوربا والدوري السعودي أفضل من الأمريكي

قال كريستيانو رونالدو إنه لن يعود إلى اللعب في أوربا، وأكد أنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أفضل من دوري المحترفين الأمريكي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لبدء حقبة جديدة في مسيرته.

وأكد رونالدو، الذي انضم إلى النصر نهاية العام الماضي بعقد لمدة عامين ونصف بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، أنه مهّد الطريق أمام لاعبين كبار آخرين للانتقال إلى فرق سعودية، إلى جانب رغبة آخرين في الانتقال إلى المملكة.

Ronaldo: "Saudi league is better than MLS," says European football is "dying." "In one year, more top players will come to Saudi Arabia." Do you think more top players will come to the Saudi Pro League in the future?#GetSporty #CristianoRonaldo #Ronaldo #MLS #EPL pic.twitter.com/9Nh3VHZSt8 — SportyBet Uganda (@sportybetug) July 18, 2023

وتحدث قائد البرتغال البالغ عمره 38 عامًا بعد خسارة ودية للنصر 5-صفر أمام سيلتا فيغو مساء أمس الاثنين، قائلًا إن معظم مسابقات الدوري في أوربا تعاني من تراجع في المستوى.

ونقلت شبكة “إي إس بي إن” (ESPN) الرياضية، عن رونالدو قوله “أنا بنسبة 100% لن أعود إلى أي فريق أوربي. أنا عمري 38 عامًا”.

وأضاف “فقدت الكرة الأوربية الكثير من الكفاءة. المسابقة الوحيدة التي لا تزال جيدة هي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي تتفوق على باقي مسابقات الدوري”.

Lionel Messi will finish with one more goal than Cristiano Ronaldo in Europe's top five leagues if they never play in them again 👀 pic.twitter.com/C6HHyv73Ay — ESPN FC (@ESPNFC) July 17, 2023

وكان ميسي، غريم رونالدو على مدار سنوات، مرشحًا للانتقال إلى السعودية قبل أن يختار اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة في قطر، الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي بعقد حتى 2025.

وقال رونالدو “الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي”، وأضاف “الآن يأتي كل اللاعبين إلى هنا. خلال عام واحد سيحضر المزيد من اللاعبين الكبار إلى السعودية”.

وسار لاعبون كبار على نهج رونالدو في الانتقال إلى السعودية منهم كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية والقادم من ريال مدريد، وكذلك نغولو كانتي من تشيلسي، وقد انضم اللاعبان إلى الاتحاد بطل الدوري.