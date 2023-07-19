تقارير: مانشستر سيتي يوافق على انتقال رياض محرز للأهلي السعودي

وافق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، على انتقال نجمه الجزائري رياض محرز (32 عامًا) إلى نادي الأهلي السعودي، بحسب مصادر رياضية.

وأكد مراسل شبكة “بي إن سبورتس”، موافقة مانشستر سيتي على انتقال النجم الجزائري لأهلي جدة مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وانتشرت تقارير في الفترة الأخيرة تفيد باقتراب محرز للسعودية، وما أكد هذه الشكوك، هو منح السيتي لمحرز الإذن بالتغيب عن رحلة الفريق الفائز بالثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) في الموسم الماضي إلى جولته في القارة الآسيوية استعدادًا للموسم الجديد، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية.

وكان محرز مدد عقده مع السيتي الصيف الماضي لعامين إضافيين، لكنه عانى من قلة المشاركة في المباريات خلال الموسم الماضي، الذي شهد إنجازًا تاريخيًا للسيتي.

🟪 #أول_مصدر | مراسل beIN SPORTS:مانشستر سيتي @Cityarabia يوافق على انتقال رياض محرز إلى الأهلي السعودي @ALAHLI_FC مقابل 30 مليون جنيه إسترليني pic.twitter.com/18GuqIUZTk — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) July 19, 2023

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الأنباء البريطانية عن تقارير، استعداد محرز لمناقشة العرض السعودي الذي ينوي التعاقد معه لمدة 3 أعوام.

ولعب محرز 22 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، واكتفى بمتابعة نهائي دوري أبطال أوربا وكأس الاتحاد الإنجليزي على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي.

وانضم قائد منتخب الجزائر لصفوف مانشستر سيتي عام 2018 قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بعدما أسهم في تتويج الفريق الملقب بـ(الثعالب) بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي موسم 2015/2016.

وخلال وجوده مع فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حصل محرز على لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات، وبذلك يكون الجزائري قد حقق إنجازًا تاريخيًا بتحقيق 5 ألقاب للدوري المحلي، متفوقًا على اللاعبين العرب والأفارقة جميعهم الذين مروا على الدوري الإنجليزي، فضلًا عن الفوز بدوري الأبطال وعدد من الكؤوس المحلية.

وأصبح الدوري السعودي وجهة للعديد من اللاعبين الكبار الذي نشطوا في أكبر الدوريات الأوربية، خاصة بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على رأسهم نجم ريال مدريد السابق كريم بنزيما، ونجم تشيلسي السابق نغولو كانتي.