بأهداف مميزة.. أرسنال يكتسح نجوم الدوري الأمريكي بخماسية نظيفة (فيديو)
حقق نادي أرسنال فوزا كبيرا بخماسية نظيفة وبأهداف غير عادية، على فريق مختار من نجوم الدوري الأمريكي، في المباراة الودية التي لعبت، الخميس، في أمريكا، استعدادا للموسم الكروي الجديد.
وتوزعت الأهداف الخمسة على شوطي المباراة، وتناوب على تسجيلها غابرييل جيسوس ولياندرو تروسارد وجورجينيو وجابرييل مارتينيلي والوافد الجديد كاي هافرتز، وجاءت جميع الأهداف بتمريرات وتسديدات مميزة.
No stopping that one from @gabrieljesus9.#MLSAllStar Game pres. by @Target pic.twitter.com/pA80fk2ufT
— Major League Soccer (@MLS) July 20, 2023
وافتتح المهاجم البرازيلي جيسوس التسجيل في الدقيقة الخامسة، بهدف عالمي، بعدما سدد كرة ساقطة مباغتة من على حدود منطقة الجزاء لترتطم بالقائم وتدخل الشباك، أمام حارس مرمى نجوم الدوري الأمريكي الذي تسمّر مكانه يناظر الكرة وهي تسكن المرمى.
أما الهدف الثاني فسجله تروسارد بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ثم سجل جورجينيو الهدف الثالث من ركلة جزاء، وأحرز بقية الأهداف مارتينيلي بعد تمريرة سحرية من لاعب الوسط النرويجي مارتين أوديغارد.
Arsenal double their lead through @LTrossard.#MLSAllStar Game pres. by @Target pic.twitter.com/awFEZhrOXx
— Major League Soccer (@MLS) July 20, 2023
واختتم سجل الأهداف لاعب أرسنال الجديد هافرتز في الدقيقة 88، حيث استقبل كرة عرضية وسددها على الطائر بطريقة جميلة لتسكن الشباك.
وشارك من الصفقات الجديدة لأرسنال أيضا لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس الذي دخل كبديل في الشوط الثاني.
What a ball. Martin Ødegaard finds @gabimartinelli.#MLSAllStar Game pres. by @Target pic.twitter.com/fu36wzKVZW
— Major League Soccer (@MLS) July 20, 2023
واحتفى أرسنال بنجم المباراة بوكايو ساكا الذي ساهم بفوزه الكبير على نجوم الدوري الأمريكي، ونشر صورة للاعبه مع جائزة “رجل المباراة” التي حصل عليها بعد أدائه المميز في اللقاء ومساهمته بصناعة الأهداف.
That's @kaihavertz29 with his first goal for Arsenal.#MLSAllStar Game pres. by @Target pic.twitter.com/x0YQQXCl4F
— Major League Soccer (@MLS) July 20, 2023
A five-star performance ✨ pic.twitter.com/F6usAamsEP
— Arsenal (@Arsenal) July 20, 2023
Our @BukayoSaka87, All-Star MVP ❤️ pic.twitter.com/9YDHylxbD3
— Arsenal (@Arsenal) July 20, 2023