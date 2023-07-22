أولى مبارياته مع إنتر ميامي.. ميسي يحسم الفوز بهدف في الوقت بدل الضائع (شاهد)

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، في الوقت بدل الضائع، وقاد الفريق إلى تحقيق فوز صعب على مضيفه كروز أزول المكسيكي (2 / 1) في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة “كأس الدوريات” التي تضم فرقًا من أمريكا والمكسيك وكندا.

وكان إنتر ميامي متقدمًا بهدف نظيف سجله روبير تايولر في الدقيقة 44، عندما شارك ميسي، ثم تعادل كروز أزول في الدقيقة 65 بتوقيع أورييل أنتونا، ولكن ميسي أنقذ الفريق بهدف رائع.

وقبل انتهاء المباراة بلحظات، احتسب الحكم ركلة حرة لفريق إنتر ميامي إثر خطأ من لاعبي كروز أزول خارج منطقة جزاء الخصم بخطوات قليلة.

وسدد ميسي الكرة بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى العلوية لتعانق الشباك، ليحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشارك ميسي (36 عامًا) في المباراة بديلًا في الدقيقة 54، وقد أشعل حماس الجميع فور نزوله إلى أرض الملعب، وصنع عدة فرص للتسجيل قبل أن يسجل الهدف الأكثر إثارة، قبيل انتهاء المباراة بلحظات.

وأصبح ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأمريكي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه، الذي وصل إلى “نيويورك كوزموس” عام 1975، ومن المتوقع أن يسهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأمريكي.