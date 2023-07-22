هل سيغادر النادي الفرنسي؟ استبعاد مبابي من تشكيلة سان جيرمان في جولته الآسيوية

تغيّب كيليان مبابي عن قائمة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم التي ستسافر إلى اليابان استعدادا للموسم الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن قائمة الفريق التي ستصعد إلى الطائرة اليوم السبت، مع المدير الفني الجديد لويس إنريكي، أُعلنت أمس، وليس فيها اسم كيليان مبابي.

وكشف النجم الفرنسي مطلع هذا الصيف أنه لن يجدد عقده مع النادي، وأشار إلى أنه يعتزم مواصلة اللعب مع سان جيرمان الموسم المقبل حتى ينتهي تعاقده، ولكن هذا سيعني أنه سيترك الفريق بشكل مجاني في الصيف المقبل.

Expect to get a call from my mother about this in about 15 minutes. https://t.co/kYPwIeA6Z9 — Samantha Powell (@sdpowell1) July 21, 2023

وتوترت العلاقات بين مبابي وبطل الدوري الفرنسي منذ أن قال المهاجم الشهر الماضي، إنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل، وحينها يمكنه مغادرة النادي مجانا.

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، إنه لن يسمح برحيل هدّاف فرنسا مجانًا بعد أن أنفق النادي 180 مليون يورو (200 مليون دولار) للتعاقد معه.

وفاز سان جيرمان بلقب الدوري المحلي تسع مرات في آخر 11 موسمًا، لكن مبابي عبّر عن إحباطه بسبب المستويات في دوري أبطال أوربا وهي البطولة التي لم يتوج بها النادي الباريسي قط رغم استثماراته الضخمة في التشكيلة.

وخرج سان جيرمان من دور الـ16 هذا العام على يد بايرن ميونيخ عندما أخفق في التسجيل في مباراتين، وأصيب مبابي في مباراة الذهاب، وقال إن الفريق كان “عاجزًا” في الإياب.

ويحق للاعب البالغ عمره 24 عامًا الاتفاق مع أي فريق في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان الفريق الباريسي قد فقد جهود الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم قطر 2022، حيث أعلن الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي في انتقال مجاني.

وتعاقد سان جيرمان مع مبابي قادمًا من موناكو عام 2017 في صفقة قدرت قيمتها آنذاك بحوالي 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار المنضم من برشلونة لنفس النادي مقابل 222 مليون يورو.