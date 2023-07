هل سيغادر النادي الفرنسي؟ استبعاد مبابي من تشكيلة سان جيرمان في جولته الآسيوية

تغيّب كيليان مبابي عن قائمة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم التي ستسافر إلى اليابان استعدادا للموسم الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن قائمة الفريق التي ستصعد إلى الطائرة اليوم السبت، مع المدير الفني الجديد لويس إنريكي، أُعلنت أمس، وليس فيها اسم كيليان مبابي.

وكشف النجم الفرنسي مطلع هذا الصيف أنه لن يجدد عقده مع النادي، وأشار إلى أنه يعتزم مواصلة اللعب مع سان جيرمان الموسم المقبل حتى ينتهي تعاقده، ولكن هذا سيعني أنه سيترك الفريق بشكل مجاني في الصيف المقبل.

Expect to get a call from my mother about this in about 15 minutes. https://t.co/kYPwIeA6Z9

— Samantha Powell (@sdpowell1) July 21, 2023