نادي النصر السعودي يعلن ضم نجم جديد من مانشستر يونايتد
أعلن نادي النصر السعودي اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي البرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وذكر النادي، في بيان عبر حسابه على موقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أن لاعب الظهير الأيسر البرازيلي انتقل إلى النصر بعقد يمتد حتى عام 2025.
النجـم البرازيلي الدولي أليكس تيليس 🤩
يـوقع رسميًا لـ #العالمي ✍️#تيليس_نصراوي pic.twitter.com/8Hu1R3P8Xz
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 23, 2023
وتعد صفقة تيليس هي الثالثة للنصر على مستوى الصفقات العالمية هذا الصيف، بعد أن ضم النادي الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، والإيفواري سيكو فوفانا من لانس الفرنسي، وذلك بعد أشهر من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
تيليس يُحيي بروزوفيتش
بطريقته الخاصة 😂💛 pic.twitter.com/BSfqsSlYVb
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 23, 2023
ووصلت بعثة النصر في وقت سابق اليوم إلى اليابان في جولة سيخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي قبل العودة إلى السعودية للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، حيث يتنافس الفريق في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من الشباب السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.
🎬 | أليكـس تيليـس @AT13Oficial يوقـع عقـده مع #العالمي 🤩#تيليس_نصراوي ✍️ pic.twitter.com/STvUQ0XOoV
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 23, 2023
وأصبح الدوري السعودي وجهة للعديد من اللاعبين الكبار الذي نشطوا في أكبر الدوريات الأوربية، خاصة بعد انتقال النجم الكبير كريستيانو رونالدو، على رأسهم نجم ريال مدريد السابق كريم بنزيما، ونجم تشيلسي السابق نغولو كانتي.