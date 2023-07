عرض “تاريخي” من الهلال السعودي لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي

قدم نادي الهلال السعودي، اليوم الاثنين، عرضًا خياليًا لضم الفرنسي كيليان مبابي (24 عامًا) من صفوف نادي باريس سان جيرمان.

وعرض الهلال السعودي 300 مليون يورو (333 مليون دولار) على النادي الباريسي لضم مهاجه مبابي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصدر قريب من المفاوضات، في صفقة إن تمت ستكون الأعلى في تاريخ كرة القدم.

وكشفت شبكة (بي إن سبورتس) عن تلقى نادي العاصمة خطابًا من الهلال يتضمن عرضًا صريحًا وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي، وفي المقابل وافق باريس سان جيرمان على هذا الطلب، ومن المتوقع أن يتم إغراء مبابي بامتيازات مالية وتسويقية تقنعه بالموافقة على الانتقال للسعودية، إذ لا يمكن إتمام الصفقة في النهاية إلا بموافقة اللاعب.

وحسب مصادر لفابريزيو رومانو، الصحفي المختص بسوق الانتقالات، فإن الهلال قدم عرضًا بقيمة 300 مليون يورو، وأشار إلى أن الهلال سيقدم راتبًا قياسيًا حتى لو لموسم واحد فقط يرتدي فيه اللاعب قميص الزعيم.

وأكد باريس سان جيرمان تلقيه العرض السعودي، وقال إنه سمح للهلال ببدء الحديث والتفاوض مباشرة مع مبابي، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

More on exclusive Al Hilal-Mbappé story revealed today 🔵🇸🇦

PSG, obviously accepting €300m bid… but no talks with player as of now.

Al Hilal will offer Mbappé world record salary — even if just for one season.

PSG feel Kylian’s agreement with Real Madrid for 2024 is sealed. pic.twitter.com/pZvXBKKN7E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023