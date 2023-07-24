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عرض “تاريخي” من الهلال السعودي لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي

اللاعب الفرنسي كيليان مبابي هداف مونديال قطر 2022
عرض خرافي من الهلال السعودي لضم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي (غيتي)
24/7/2023-|آخر تحديث: 24/7/202306:22 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قدم نادي الهلال السعودي، اليوم الاثنين، عرضًا خياليًا لضم الفرنسي كيليان مبابي (24 عامًا) من صفوف نادي باريس سان جيرمان.

وعرض الهلال السعودي 300 مليون يورو (333 مليون دولار) على النادي الباريسي لضم مهاجه مبابي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصدر قريب من المفاوضات، في صفقة إن تمت ستكون الأعلى في تاريخ كرة القدم.

وكشفت شبكة (بي إن سبورتس) عن تلقى نادي العاصمة خطابًا من الهلال يتضمن عرضًا صريحًا وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي، وفي المقابل وافق باريس سان جيرمان على هذا الطلب، ومن المتوقع أن يتم إغراء مبابي بامتيازات مالية وتسويقية تقنعه بالموافقة على الانتقال للسعودية، إذ لا يمكن إتمام الصفقة في النهاية إلا بموافقة اللاعب.

وحسب مصادر لفابريزيو رومانو، الصحفي المختص بسوق الانتقالات، فإن الهلال قدم عرضًا بقيمة 300 مليون يورو، وأشار إلى أن الهلال سيقدم راتبًا قياسيًا حتى لو لموسم واحد فقط يرتدي فيه اللاعب قميص الزعيم.

وأكد باريس سان جيرمان تلقيه العرض السعودي، وقال إنه سمح للهلال ببدء الحديث والتفاوض مباشرة مع مبابي، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وينتهي عقد مبابي مع باريس صيف 2024، مع وجود سنة إضافية اختيارية للاعب، وكانت إدارة النادي قد كثفت جهودها لإقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد طويل الأمد، أو الرحيل هذا الصيف بمقابل مادي.

بينما على الجهة المقابلة، أشارت تقارير إلى اتفاق شخصي بين مبابي وريال مدريد الإسباني، بمقتضاها ينتقل مبابي لهم الصيف المقبل مجانًا، وهو ما يرفضه النادي الباريسي.

وللضغط على اللاعب لتحديد موقفه، قررت إدارة باريس سان جيرمان قبل أيام استبعاده من رحلة اليابان الاستعدادية للموسم الجديد.

في حالة موافقة مبابي على عرض الهلال، سيكون بذلك أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ، متجاوزًا مبلغ 262 مليون دولار الذي دفعه باريس سان جيرمان للنجم البرازيلي نيمار، عندما انضم للنادي قادما من برشلونة عام 2017.

يذكر أن مبابي أعرب في وقت سابق عن رغبته في الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

المصدر : الجزيرة مباشر + بي إن سبورتس + وكالات