الاتفاق السعودي يعلن ضم قائد ليفربول جوردان هندرسون

أعلن نادي الاتفاق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الخميس، تعاقده مع جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزي لمدة 3 مواسم.

وكتب الاتفاق، الذي تعاقد هذا الصيف مع ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول لتدريب الفريق، في حسابه على تويتر “مزيج فاخر في معقل فارس الدهناء”، ونشر فيديو لأبرز لقطات هندرسون ووصفه بالقائد والطموح والمميز، وسيحصل على القميص رقم 10.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الصفقة كلفت الاتفاق نحو 12 مليون جنيه إسترليني (15.55 مليون دولار) على أن يحصل هندرسون، البالغ عمره 33 عامًا، على راتب أسبوعي قدره نحو 700 ألف جنيه إسترليني.

كما ودّع ليفربول قائده، الذي انضم له من سندرلاند عام 2011، وفاز معه بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوربا، بعد قضاء 12 عامًا مع النادي.

وقال ليفربول في بيان “وضع لاعب الوسط حدًا لمسيرته التي استمرت 12 عامًا بانتقاله إلى الدوري السعودي، وذلك بعد فوزه بـ8 ألقاب كان قائدًا للفريق في 7 منها”.

Twelve years. Eight trophies. He won the lot. 🏆 pic.twitter.com/rxpEyNrLAc

— Liverpool FC (@LFC) July 27, 2023