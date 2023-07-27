الاتفاق السعودي يعلن ضم قائد ليفربول جوردان هندرسون

أعلن نادي الاتفاق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الخميس، تعاقده مع جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزي لمدة 3 مواسم.

وكتب الاتفاق، الذي تعاقد هذا الصيف مع ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول لتدريب الفريق، في حسابه على تويتر “مزيج فاخر في معقل فارس الدهناء”، ونشر فيديو لأبرز لقطات هندرسون ووصفه بالقائد والطموح والمميز، وسيحصل على القميص رقم 10.

مزيج فاخر 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 في معقل فارس الدهناء 💚❤️ #هندرسون_اتفاقي pic.twitter.com/QyimVY6K6x — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 27, 2023

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الصفقة كلفت الاتفاق نحو 12 مليون جنيه إسترليني (15.55 مليون دولار) على أن يحصل هندرسون، البالغ عمره 33 عامًا، على راتب أسبوعي قدره نحو 700 ألف جنيه إسترليني.

كما ودّع ليفربول قائده، الذي انضم له من سندرلاند عام 2011، وفاز معه بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوربا، بعد قضاء 12 عامًا مع النادي.

وقال ليفربول في بيان “وضع لاعب الوسط حدًا لمسيرته التي استمرت 12 عامًا بانتقاله إلى الدوري السعودي، وذلك بعد فوزه بـ8 ألقاب كان قائدًا للفريق في 7 منها”.

Twelve years. Eight trophies. He won the lot. 🏆 pic.twitter.com/rxpEyNrLAc — Liverpool FC (@LFC) July 27, 2023

ونشر هندرسون، الأربعاء، رسالة وداع لجماهير ليفربول قبل انتقاله للاتفاق.

وقال عبر إنستغرام “من الصعب وصف 12 عامًا بكلمات ومن الأصعب أن أقول وداعًا. سأظل باللون الأحمر دائمًا حتى يوم وفاتي. شكرًا لكم على كل شيء. لن تسير وحدك أبدًا”.

كما ودّع يورغن كلوب مدرب ليفربول هندرسون مشيرًا إلى أنه كان أكثر لاعب دربه خلال مسيرته التدريبية ولمدة زمنية تخطت 7 أعوام.

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ويجمع الاتفاق، الذي حل في المركز السابع الموسم الماضي، حاليًا بين قائدي ليفربول في آخر 20 عامًا، حيث تقلد جيرارد الشارة عام 2003، وحملها حتى رحيله عام 2015 ليحصل عليها هندرسون.

وأصبح هندرسون ثالث صفقات الاتفاق في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع المدافع الإسكتلندي جاك هندري من كلوب بروج البلجيكي والمهاجم الفرنسي موسى ديمبلي في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع أولمبيك ليون.

🚨 عـاجــــل نادي الاتفـاق السعودي يعلـن رسمياً ضم الدولي الإنجليزي جـوردان هندرسـون قادماً مــن ليفربـول#ميركاتو pic.twitter.com/8lFxSZnZ4G — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 27, 2023

وانتشرت، الأربعاء، لقطات لهندرسون في معسكر الفريق السعودي في كرواتيا استعدادًا للموسم الجديد رغم عدم إعلان الصفقة رسميًا.

ويأتي التعاقد مع هندرسون في ظل نجاح أندية سعودية في إبرام صفقات ضخمة بدءًا من تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي.

وخلال الصيف الجاري، تعاقد الاتحاد بطل الدوري مع الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد ومواطنه نجولو كانتي من تشيلسي، وضم الأهلي العائد إلى دوري الأضواء روبرتو فيرمينو من ليفربول وإدوار مندي حارس تشيلسي، ونجح الهلال في الحصول على خدمات كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ومالكوم.