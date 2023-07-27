مواجهات قوية في قرعة الدور الثاني من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

ستخوض قطر، التي استضافت كأس العالم لكرة القدم 2022، غمار منافسات الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لنسخة 2026 في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكذلك كأس آسيا 2027 في السعودية، إلى جوار جارتها الكويت والهند والمتأهل من مباراة الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا ضمن المجموعة الأولى.

وستلعب السعودية، التي تغلبت على الأرجنتين في افتتاح بطولة قطر قبل تتويج المنتخب الأمريكي الجنوبي باللقب فيما بعد، ضمن المجموعة السابعة السهلة إلى جوار الأردن وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا وباكستان.

ووقع المنتخب السوري في المجموعة الثانية الصعبة، حيث يلتقي مع اليابان وكوريا الشمالية والفائز من مواجهة ميانمار وماكاو بالدور الأول.

وسيضطر المنتخب السوري للسفر 3 مرات إلى أقصى الشرق لمواجهة منافسيه بالمجموعة.

وتقام عشر مواجهات في الدور الأول يومي 12 و17 أكتوبر تشرين الأول المقبل، إذ يتأهل منها عشرة منتخبات للدور الثاني.

مجموعات متباينة في قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 أي مجموعة هي الأقوى بالنسبة لكم؟ ✍🏼#تصفيات_كأس_العالم #تصفيات_كأس_آسيا2027https://t.co/Kb8ufQqNAM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 27, 2023

ويضم الدور الثاني 36 منتخبا قُسمت إلى 9 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من دورين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حتى يونيو/ حزيران2024.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

وستقام قرعة الدور الثالث في عام 2024، حيث سيتم توزيع 18 منتخبا تأهلت إلى هذه المرحلة على ثلاث مجموعات بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المباشرين المتبقيين لقارة آسيا عبر الملحق القاري، فيما سيكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.

وسيخوض 18 منتخبا متبقيا من الدور الثاني منافسات الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بخصوص هذه المرحلة في وقت لاحق.

وفيما يلي قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

المجموعة الأولى:

قطر

الهند

الكويت

الفائز بين أفغانستان ومنغوليا

المجموعة الثانية:

اليابان

سوريا

كورياالشمالية

الفائز بين ميانمار وماكاو

المجموعة الثالثة:

كوريا الجنوبية

الصين

تايلاند

الفائز بين سنغافورة وجوام

المجموعة الرابعة:

سلطنة عُمان

قرغيزستان

ماليزيا

الفائز بين تايوان وتيمور الشرقية

المجموعة الخامسة:

إيران

أوزبكستان

تركمانستان

الفائز بين هونج كونج وبوتان

المجموعة السادسة:

العراق

فيتنام

الفلبين

الفائز بين إندونيسيا وبروناي

المجموعة السابعة:

السعودية

الأردن

طاجيكستان

الفائز بين كمبوديا وباكستان

المجموعة الثامنة:

الإمارات

البحرين

الفائز بين اليمن وسريلانكا

الفائز بين نيبال ولاوس

المجموعة التاسعة:

أستراليا

المنتخب الفلسطيني

لبنان

الفائز بين المالديف وبنجلادش