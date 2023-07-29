تركيا وإيطاليا تقدمان طلبا مشتركا لاستضافة بطولة الأمم الأوربية 2032

قال الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) إن الاتحادين الإيطالي والتركي طلبا دمج عروضهما الفردية في عرض واحد مشترك لاستضافة بطولة أوربا 2032.

وتقدمت إيطاليا بعرض رسمي في إبريل/نيسان الماضي لاستضافة بطولة أوربا 2032 بينما طلبت تركيا أيضًا استضافة البطولة إما في 2028 أو 2032.

وأضاف (اليويفا) في بيان: “سيعمل الاتحاد الآن مع اتحادي إيطاليا وتركيا لضمان أن الوثيقة التي سيتم تقديمها لعرضهما المشترك متوافقة مع متطلبات الملفات”.

وتابع “إذا كان الملف المشترك يتوافق مع هذه المتطلبات، فسيتم تقديمه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث سيتم اختيار الدول المضيفة لبطولتي 2028 و2032”.

The @FIGC 🇮🇹 and the @TFF_Org 🇹🇷 have requested to merge their individual bids into a joint bid to host #EURO2032. If compliant with the requirements, it will be submitted to the UEFA Executive Committee on 10 October, where the appointments for 2028 and 2032 will be made: ⬇️ — UEFA (@UEFA) July 28, 2023

يذكر أن اتحادات إنجلترا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا وإسكتلندا وويلز تقدمت بعرض مشترك لاستضافة نسخة 2028 من بطولة أوربا.

وقال اليويفا إن القرارات بشأن الملاعب ومواعيد المباريات ستتخذ في مرحلة لاحقة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم أنه سيقدم مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، طلبًا مشتركًا لاستضافة بطولة أمم أوربا 2032.

وبحسب بيان الاتحاد التركي على موقعه في الإنترنت، يأتي قرار تقديم الطلب للاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) بعد مشاورات بين الاتحادين.

📢 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, UEFA EURO 2032’yi beraber düzenlemek için UEFA’ya ortak başvuru yapma kararı almıştır. 🇹🇷🤝🇮🇹 pic.twitter.com/bbh3OCgniM — TFF (@TFF_Org) July 28, 2023

وأكد البيان أن الاستضافات المشتركة للبطولات الكبرى تزيد من تفاعل محبي كرة القدم، ومن مردود البطولة واستدامتها.

ورأى رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بيوك أكشي أن استضافة بلاده لبطولة أمم أوربا حدث مهم لكرة القدم التركية والأوربية.

وأعلن بيوك أكشي خلال حديثه لقناة “إيه سبور” الرياضية التركية أنه في حال موافقة الاتحاد الأوربي على الطلب التركي الإيطالي المشترك لاستضافة نهائيات أمم أوربا 2032، فإن بلاده ستنسحب من ترشحها لاستضافة بطولة أمم أوربا 2028.

وبشأن تفاصيل ملف الاستضافة المشترك، أشار بيوك أكشي إلى أنه في حال الموافقة، فإن تركيا وإيطاليا ستتشاوران حتى عام 2026 بشأن المدن والملاعب التي ستستضيف البطولة.

Presentata oggi alla UEFA una proposta di organizzazione congiunta di UEFA EURO 2032 tra #FIGC e Turkish Football Federation 🇮🇹🇹🇷 Scopri di più ⤵️https://t.co/EDiNo7FkbF — FIGC (@FIGC) July 28, 2023

وأشار إلى أنّ تركيا تقدمت سابقًا بالعديد من ملفات الاستضافة إلا أنها لم تحظ بها، قائلًا: “في هذه المرة سنصل لهدفنا مع إيطاليا”.

جدير بالذكر أن ألمانيا سوف تستضيف النسخة المقبلة من كأس أمم أوربا صيف عام 2024.