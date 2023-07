تركيا وإيطاليا تقدمان طلبا مشتركا لاستضافة بطولة الأمم الأوربية 2032

قال الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) إن الاتحادين الإيطالي والتركي طلبا دمج عروضهما الفردية في عرض واحد مشترك لاستضافة بطولة أوربا 2032.

وتقدمت إيطاليا بعرض رسمي في إبريل/نيسان الماضي لاستضافة بطولة أوربا 2032 بينما طلبت تركيا أيضًا استضافة البطولة إما في 2028 أو 2032.

وأضاف (اليويفا) في بيان: “سيعمل الاتحاد الآن مع اتحادي إيطاليا وتركيا لضمان أن الوثيقة التي سيتم تقديمها لعرضهما المشترك متوافقة مع متطلبات الملفات”.

وتابع “إذا كان الملف المشترك يتوافق مع هذه المتطلبات، فسيتم تقديمه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث سيتم اختيار الدول المضيفة لبطولتي 2028 و2032”.

