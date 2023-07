صلاح يودع هندرسون قائد ليفربول السابق بكلمات مؤثرة عقب انتقاله إلى “الاتفاق” السعودي

وجه النجم المصري محمد صلاح، أمس الجمعة، رسالة وداع إلى قائد ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون، بعد انتقال الأخير إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي.

ونشر صلاح تدوينة عبر صفحته على تويتر، تضمنت صورة تجمعه بهندرسون وعلق عليها بقوله “لقد كان من العظيم أن تكون قائد فريقنا، وإنه لشعور سيّئ عندما أراك ترحل”.

وتابع النجم المصري قائلًا لهندرسون “رحلتنا معًا كانت مميزة جدًّا ومليئة بالألقاب المهمة. أتمنى لك التوفيق في المحطة القادمة من مسيرتك”.

It was great having you as our captain and it sucks to see you go. Our journey together was a truly special one full of important trophies. I wish you the best in the next stage of your career. pic.twitter.com/6JU9tgUyHt

