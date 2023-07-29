رياضة|بريطانيا

صلاح يودع هندرسون قائد ليفربول السابق بكلمات مؤثرة عقب انتقاله إلى “الاتفاق” السعودي

قاد هندرسون فريقه السابق ليفربول إلى تحقيق سبع بطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2019 (رويترز)
29/7/2023-|آخر تحديث: 29/7/202302:10 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وجه النجم المصري محمد صلاح، أمس الجمعة، رسالة وداع إلى قائد ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون، بعد انتقال الأخير إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي.

ونشر صلاح تدوينة عبر صفحته على تويتر، تضمنت صورة تجمعه بهندرسون وعلق عليها بقوله “لقد كان من العظيم أن تكون قائد فريقنا، وإنه لشعور سيّئ عندما أراك ترحل”.

وتابع النجم المصري قائلًا لهندرسون “رحلتنا معًا كانت مميزة جدًّا ومليئة بالألقاب المهمة. أتمنى لك التوفيق في المحطة القادمة من مسيرتك”.

وأثارت رسالة الوداع “المؤثرة” تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل ومحرك بحث غوغل ولا سيما في السعودية التي انتقل إليها هندرسون.

وأعلن نادي الاتفاق السعودي، أول أمس الخميس، تعاقده رسميًّا مع قائد ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون ليدعم خط وسط الفريق الذي يشتهر باسم “فارس الدهناء”، حتى عام 2026.

ويعتبر هندرسون قائدًا أسطوريًّا في ليفربول حيث تسلّم القيادة من الأسطورة الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي لفريق الاتفاق.

وقاد هندرسون فريقه السابق ليفربول إلى تحقيق سبع بطولات في طليعتها الفوز بدوري أبطال أوربا عام 2019 والفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020 بعد غياب طويل عن التتويج بهذا اللقب.

أما على المستوى الفردي فقد حاز هندرسون عام 2020، جائزة لاعب العام في الدوري الممتاز، وفقًا لتصويت رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات