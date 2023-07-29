صلاح يودع هندرسون قائد ليفربول السابق بكلمات مؤثرة عقب انتقاله إلى “الاتفاق” السعودي

وجه النجم المصري محمد صلاح، أمس الجمعة، رسالة وداع إلى قائد ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون، بعد انتقال الأخير إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي.

ونشر صلاح تدوينة عبر صفحته على تويتر، تضمنت صورة تجمعه بهندرسون وعلق عليها بقوله “لقد كان من العظيم أن تكون قائد فريقنا، وإنه لشعور سيّئ عندما أراك ترحل”.

وتابع النجم المصري قائلًا لهندرسون “رحلتنا معًا كانت مميزة جدًّا ومليئة بالألقاب المهمة. أتمنى لك التوفيق في المحطة القادمة من مسيرتك”.

It was great having you as our captain and it sucks to see you go. Our journey together was a truly special one full of important trophies. I wish you the best in the next stage of your career. pic.twitter.com/6JU9tgUyHt — Mohamed Salah (@MoSalah) July 28, 2023

وأثارت رسالة الوداع “المؤثرة” تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل ومحرك بحث غوغل ولا سيما في السعودية التي انتقل إليها هندرسون.

وأعلن نادي الاتفاق السعودي، أول أمس الخميس، تعاقده رسميًّا مع قائد ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون ليدعم خط وسط الفريق الذي يشتهر باسم “فارس الدهناء”، حتى عام 2026.

مزيج فاخر 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 في معقل فارس الدهناء 💚❤️ #هندرسون_اتفاقي pic.twitter.com/QyimVY6K6x — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 27, 2023

ويعتبر هندرسون قائدًا أسطوريًّا في ليفربول حيث تسلّم القيادة من الأسطورة الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي لفريق الاتفاق.

وقاد هندرسون فريقه السابق ليفربول إلى تحقيق سبع بطولات في طليعتها الفوز بدوري أبطال أوربا عام 2019 والفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020 بعد غياب طويل عن التتويج بهذا اللقب.

أما على المستوى الفردي فقد حاز هندرسون عام 2020، جائزة لاعب العام في الدوري الممتاز، وفقًا لتصويت رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية.