السباح التونسي أحمد الحفناوي يتوج بذهبية ثانية في بطولة العالم للألعاب المائية (فيديو)

توّج السباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي، اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر حرة ضمن منافسات بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

وقطع الحفناوي السباق في 14 دقيقة و31 ثانية و54 جزءًا من الثانية متفوقًا على الأمريكي بوبي فينيك بفارق 0.05 ثانية، والأسترالي صامويل شورت بفارق 5.74 ثوانٍ.

وضم الحفناوي ميداليته الذهبية اليوم إلى ذهبية سباق 800 متر، وفضية سباق 400 متر في البطولة الحالية.

وكان الحفناوي حقق أول نجاحاته العالمية عندما توّج بذهبية سباق 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو 2021 في عمر لم يتجاوز 18 عامًا.