يضم أول لاعبة محجبة في مونديال السيدات.. منتخب المغرب ينعش آماله بفوز تاريخي على كوريا الجنوبية

أنعش المنتخب المغربي آماله في بلوغ الدور الثاني (دور الستة عشر) من بطولة كأس العالم 2023، لكرة القدم للسيدات بفوزه 1-صفر على نظيره الكوري الجنوبي اليوم الأحد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة بالدور الأول للبطولة، المقامة حاليًا في أستراليا ونيوزيلندا.

وحصد المنتخب المغربي أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وهي أول 3 نقاط له في تاريخ مونديال السيدات، الذي يشارك فيه للمرة الأولى في التاريخ.

ومني منتخب كوريا الجنوبية بالهزيمة الثانية على التوالي، ليظل بلا رصيد من النقاط.

وحسم المنتخب المغربي المباراة لصالحه بهدف مبكر للغاية، سجلته ابتسام جرايدي في الدقيقة السادسة، ليصبح الهدف الأول أيضًا للمغرب في تاريخ مونديال السيدات.

وكانت بداية منتخب سيدات المغرب، في أول مشاركة بكأس العالم صادمة بخسارة قاسية أمام البرازيل 6-صفر، إلا أن “لبؤات الأطلس” عُدنَ سريعًا في البطولة وفزن في المباراة الثانية بأقدام اللاعبة ابتسام جرايدي، التي دخلت التاريخ هي الأخرى بهذا الهدف.

ومن جهتها أصبحت المدافعة المغربية نهيلة بنزينة، أول لاعبة كرة قدم تشارك في مباراة ببطولات كأس العالم للسيدات وهي ترتدي الحجاب، وذلك إثر مشاركتها في مباراة منتخب بلادها اليوم أمام نظيره الكوري الجنوبي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر في 2014 رفع الحظر المفروض على ارتداء للحجاب في المباريات بداعي “أسباب صحية وأمنية”، وذلك بعد احتجاج العديد من الناشطين والرياضيين والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي اللعبة.

نُهيلة بنزينة ستصنع التاريخ في كأس العالم FIFA للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 نجمة المغرب ستكون أول لاعبة تشارك في منافسات البطولة مرتدية حجاب الرأس 👳‍♀️🇲🇦@EnMaroc pic.twitter.com/SNXearbbHP — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 13, 2023

وتغنى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بأول انتصار عربي في كأس العالم للسيدات، حيث قال عبر حساب كأس العالم على تويتر: “مُنتخب المغرب يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، ويحقق أول انتصار في تاريخ كأس العالم للسيدات”.

مُنتخب المغرب يدخل التاريخ من أوسع أبوابه 🇲🇦 أول انتصار في تاريخ كأس العالم للسيدات FIFA 👏 حظوظ لبؤات الأطلس في التأهل للدور الثاني قائمة الآن 🔥#BeyondGreatness | #FIFAWWC — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 30, 2023

بدوره، نشره الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للسيدات على تويتر “فيديو” من احتفالات لاعبات المغرب بالفوز في غرف تغيير المبلاس، عقب نهاية المواجهة.

كما تفاعل الجمهور المغربي مع هذا الفوز، حيث وصفه أحدهم بـ”التاريخي”، فيما رأى آخر أن سيدات المنتخب المغربي كنّ في الموعد، وقدمن مباراة متميزة خصوصًا في الشوط الأول.

مباراة للتاريخ.. المغرب 🇲🇦 يحقق أول فوز عربي في تاريخ مونديال السيدات بالتغلب على كوريا الجنوبية. إبتسام جريدي صاحبة الهدف أصبحت أول لاعبة عربية ومغربية تسجل في كأس العالم. نهيلة بنزينة أصبحت أول لاعبة ترتدي حجاب الرأس تشارك في تاريخ البطولة. pic.twitter.com/DfebxOXlcR — Mohamed Hafez (@Hafez_1897) July 30, 2023

🇲🇦|منتخب سيدات المغرب ينتصر على كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 وتُبقي آمالها في التأهل للدور القادم! ألف مبروك هذا الانتصار التاريخي كأول انتصار عربي في كأس العالم في اول مشاركة عربية 👏 pic.twitter.com/78yJwQrJqr — Ba(براء)ra' (@Bara1_1) July 30, 2023

وكتب الصحفي الرياضي الأردني، عثمان القريني، على حسابه في فيسبوك “سيدات المغرب يبدعن ويتألقن ويحققن فوزهن الأول في تاريخهن وتاريخ العرب.. بهدف وحيد لكنه ثمين، جعل أمالهن تتجدد في المنافسة على بطاقة التأهل للدور الثاني والتي ستكون أمام المنتخب الكولومبي”، مهنئًا المغرب بالفوز.

ويلعب المغرب في المجموعة الثامنة للنهائيات العالمية، إلى جانب كل من ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.