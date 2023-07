يضم أول لاعبة محجبة في مونديال السيدات.. منتخب المغرب ينعش آماله بفوز تاريخي على كوريا الجنوبية

أنعش المنتخب المغربي آماله في بلوغ الدور الثاني (دور الستة عشر) من بطولة كأس العالم 2023، لكرة القدم للسيدات بفوزه 1-صفر على نظيره الكوري الجنوبي اليوم الأحد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة بالدور الأول للبطولة، المقامة حاليًا في أستراليا ونيوزيلندا.

وحصد المنتخب المغربي أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وهي أول 3 نقاط له في تاريخ مونديال السيدات، الذي يشارك فيه للمرة الأولى في التاريخ.

ومني منتخب كوريا الجنوبية بالهزيمة الثانية على التوالي، ليظل بلا رصيد من النقاط.

وحسم المنتخب المغربي المباراة لصالحه بهدف مبكر للغاية، سجلته ابتسام جرايدي في الدقيقة السادسة، ليصبح الهدف الأول أيضًا للمغرب في تاريخ مونديال السيدات.

وكانت بداية منتخب سيدات المغرب، في أول مشاركة بكأس العالم صادمة بخسارة قاسية أمام البرازيل 6-صفر، إلا أن “لبؤات الأطلس” عُدنَ سريعًا في البطولة وفزن في المباراة الثانية بأقدام اللاعبة ابتسام جرايدي، التي دخلت التاريخ هي الأخرى بهذا الهدف.

ومن جهتها أصبحت المدافعة المغربية نهيلة بنزينة، أول لاعبة كرة قدم تشارك في مباراة ببطولات كأس العالم للسيدات وهي ترتدي الحجاب، وذلك إثر مشاركتها في مباراة منتخب بلادها اليوم أمام نظيره الكوري الجنوبي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر في 2014 رفع الحظر المفروض على ارتداء للحجاب في المباريات بداعي “أسباب صحية وأمنية”، وذلك بعد احتجاج العديد من الناشطين والرياضيين والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي اللعبة.

وتغنى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بأول انتصار عربي في كأس العالم للسيدات، حيث قال عبر حساب كأس العالم على تويتر: “مُنتخب المغرب يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، ويحقق أول انتصار في تاريخ كأس العالم للسيدات”.

بدوره، نشره الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للسيدات على تويتر “فيديو” من احتفالات لاعبات المغرب بالفوز في غرف تغيير المبلاس، عقب نهاية المواجهة.

