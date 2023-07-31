الأهلي المصري يضم رضا سليم مهاجم الجيش الملكي المغربي 4 سنوات (فيديو)

أعلن النادي الأهلي المصري، الاثنين، رسميًّا تعاقده مع المغربي رضا سليم مهاجم الجيش الملكي المغربي لمدة 4 سنوات قادمة.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أنه يحق للنادي إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا رغب في ذلك.

وأضاف “شهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب”.

وتعلَّم سليم في أكاديمية الرجاء، وانتقل إلى الجيش الملكي في 2017، وتدرَّج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول بعد عامين.

وساعد سليم الجيش الملكي على الفوز بلقب دوري المحترفين المغربي الموسم الماضي لأول مرة منذ 2008.

والمغربي سليم (23 عامًا) هو ثاني صفقات الأهلي الصيفية، بعد تعاقده مع إمام عاشور القادم من ميتيلاند الدنماركي.

ويأمل جمهور الأهلي أن يسهم سليم بشكل فعال في المنافسات التي تنتظر الفريق مع بداية الموسم المقبل، حيث سيبدأ النادي صاحب الرقم القياسي برصيد 11 مرة رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة.

وسينتظر الأهلي المصري الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين سان جورج الإثيوبي أمام كيه.إم.كيه.إم ممثل زنجبار.

وسيخوض الأهلي مباراة الذهاب خارج أرضه خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يستضيف مباراة الإياب في القاهرة خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول.

وحقق الأهلي أغلب بطولات الألعاب الرياضية في بلاده، التي كان من بينها حصول فريق كرة القدم بالنادي على 5 ألقاب، هي الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا ونسختين للسوبر المصري.