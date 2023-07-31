بعد تسجيل الهدف رقم 1000.. الفيفا يستعرض الأهداف المئوية في تاريخ مونديال السيدات (شاهد)

بلغت كأس العالم للسيدات محطة مهمة جدًّا من تاريخها بعد أن نجحت اللاعبة الزامبية باربارا باندا في تسجيل الهدف رقم 1000 في تاريخ بطولة كرة القدم.

وضاعفت باربارا تقدّم منتخب زامبيا أمام كوستاريكا بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الـ31 خلال الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بمونديال السيدات 2023.

Barbra Banda makes it TWO for Zambia 🇿🇲🙌 pic.twitter.com/pKwjBRGEqq — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 31, 2023

واستعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الاثنين، الأهداف المئوية في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات، وذلك بعد أن شهدت النسخة الحالية المقامة في أستراليا ونيوزيلندا تسجيل الهدف رقم 1000 في تاريخ البطولة.

وأضاف عبر موقعه الإلكتروني أن الرحلة احتاجت إلى 31 سنة و8 أشهر و15 يومًا (11580 يومًا)، وبدأت بهدف الصينية “ما لي” التي سجلت الهدف الأول للمنتخب المستضيف أمام النرويج في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وذكر أسماء أسطورية أخرى طبعت تاريخ البطولة، من الألمانية سيلفيا نايد إلى أيقونة أمريكا جولي فاودي ونجمة إنجلترا الحالية لوسي برونز. ونشر الفيفا قائمة الأهداف التاريخية في كأس

العالم للسيدات من الهدف 1 إلى الهدف رقم 1000.

𝟏,𝟎𝟎𝟎 #FIFAWWC 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬! There have been so many great ones over the years. 🤩 Which is your favourite? 💭 pic.twitter.com/GflZDDghxw — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 31, 2023

قائمة الأهداف

الهدف رقم 1000: باربرا باندا (زامبيا ضد كوستاريكا، 2023).

باربرا باندا (زامبيا ضد كوستاريكا، 2023). الهدف 900: لوسي برونز (إنجلترا ضد النرويج، 2019).

لوسي برونز (إنجلترا ضد النرويج، 2019). الهدف 800: سام مويس (الولايات المتحدة ضد تايلند، 2019).

سام مويس (الولايات المتحدة ضد تايلند، 2019). الهدف 700: ميلاني لوبولز (ألمانيا ضد تايلند، 2015).

ميلاني لوبولز (ألمانيا ضد تايلند، 2015). الهدف 600: جيل سكوت (إنجلترا ضد فرنسا، 2011).

جيل سكوت (إنجلترا ضد فرنسا، 2011). الهدف 500: راجنهيلد جولبراندسين (النرويج ضد غانا، 2007).

راجنهيلد جولبراندسين (النرويج ضد غانا، 2007). الهدف 400: ألبيرتا ساكي (غانا ضد أستراليا، 2003).

ألبيرتا ساكي (غانا ضد أستراليا، 2003). الهدف 300: ماريان بيترسين (النرويج ضد السويد، 1999).

ماريان بيترسين (النرويج ضد السويد، 1999). الهدف 200: جولي فاودي (الولايات المتحدة ضد الدنمارك، 1999).

جولي فاودي (الولايات المتحدة ضد الدنمارك، 1999). الهدف 100: سيلفيا نايد (ألمانيا ضد اليابان، 1995).

سيلفيا نايد (ألمانيا ضد اليابان، 1995). الهدف 1: ما لي (الصين ضد النرويج، 1991).

شاهد الهدف رقم 1000 في كأس العالم للسيدات ومن صاحبة هذا الإنجاز التاريخي#BeyondGreatness | #FIFAWWC — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 31, 2023

Zambia's second goal in their match against Costa Rica was number 1⃣0⃣0⃣0⃣ in the history of Women's World Cup matches… Something Barbra Banda will forever hold on to! 🇿🇲🙌 pic.twitter.com/usQaqeFfcH — 90min (@90min_Football) July 31, 2023