رياضة

بعد تسجيل الهدف رقم 1000.. الفيفا يستعرض الأهداف المئوية في تاريخ مونديال السيدات (شاهد)

باربارا باندا سجلت الهدف رقم 1000 في تاريخ كأس العالم للسيدات (الفيفا)
31/7/2023

بلغت كأس العالم للسيدات محطة مهمة جدًّا من تاريخها بعد أن نجحت اللاعبة الزامبية باربارا باندا في تسجيل الهدف رقم 1000 في تاريخ بطولة كرة القدم.

وضاعفت باربارا تقدّم منتخب زامبيا أمام كوستاريكا بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الـ31 خلال الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بمونديال السيدات 2023.

واستعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الاثنين، الأهداف المئوية في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات، وذلك بعد أن شهدت النسخة الحالية المقامة في أستراليا ونيوزيلندا تسجيل الهدف رقم 1000 في تاريخ البطولة.

وأضاف عبر موقعه الإلكتروني أن الرحلة احتاجت إلى 31 سنة و8 أشهر و15 يومًا (11580 يومًا)، وبدأت بهدف الصينية “ما لي” التي سجلت الهدف الأول للمنتخب المستضيف أمام النرويج في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وذكر أسماء أسطورية أخرى طبعت تاريخ البطولة، من الألمانية سيلفيا نايد إلى أيقونة أمريكا جولي فاودي ونجمة إنجلترا الحالية لوسي برونز. ونشر الفيفا قائمة الأهداف التاريخية في كأس
العالم للسيدات من الهدف 1 إلى الهدف رقم 1000.

قائمة الأهداف

  • الهدف رقم 1000: باربرا باندا (زامبيا ضد كوستاريكا، 2023).
  • الهدف 900: لوسي برونز (إنجلترا ضد النرويج، 2019).
  • الهدف 800: سام مويس (الولايات المتحدة ضد تايلند، 2019).
  • الهدف 700: ميلاني لوبولز (ألمانيا ضد تايلند، 2015).
  • الهدف 600: جيل سكوت (إنجلترا ضد فرنسا، 2011).
  • الهدف 500: راجنهيلد جولبراندسين (النرويج ضد غانا، 2007).
  • الهدف 400: ألبيرتا ساكي (غانا ضد أستراليا، 2003).
  • الهدف 300: ماريان بيترسين (النرويج ضد السويد، 1999).
  • الهدف 200: جولي فاودي (الولايات المتحدة ضد الدنمارك، 1999).
  • الهدف 100: سيلفيا نايد (ألمانيا ضد اليابان، 1995).
  • الهدف 1: ما لي (الصين ضد النرويج، 1991).

المصدر : موقع الفيفا