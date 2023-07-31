رياضة|البرازيل

تسديدة ساقطة على الطائر.. هدف بلمسة ساحرة في الدوري البرازيلي (فيديو)

جاء الهدف في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، بعد هجمة مرتدة لفريق كوريتيبا من 3 لمسات سريعة وتسديدة ساقطة على الطائر من اللاعب غوميز
31/7/2023-|آخر تحديث: 31/7/202311:33 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

سجَّل اللاعب برونو غوميز هدفًا من لمسة ساحرة، لصالح فريقه كوريتيبا ضد بوتافوغو في الدوري البرازيلي، الأحد.

وجاء الهدف في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، بعد هجمة مرتدة لفريق كوريتيبا من 3 لمسات سريعة وتسديدة ساقطة على الطائر من اللاعب غوميز.

ونشر نادي كوريتيبا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مقطع فيديو للهدف الذي وصفه بأنه “الأجمل في البرازيل”.

وتغنى بالهدف قائلًا “يا لها من لوحة، يا له من هدف، هدف عظيم”.

وتداولت حسابات رياضية برازيلية فيديو الهدف الذي سجَّله غوميز، ورأى بعضها أنه يستحق جائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في العام.

ورغم الهدف الجميل الذي أعاد كوريتيبا إلى التعادل في المباراة بهدف لمثله، فإن المواجهة انتهت بفوز أصحاب الأرض بوتافوغو (4-1).

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل