تسديدة ساقطة على الطائر.. هدف بلمسة ساحرة في الدوري البرازيلي (فيديو)

سجَّل اللاعب برونو غوميز هدفًا من لمسة ساحرة، لصالح فريقه كوريتيبا ضد بوتافوغو في الدوري البرازيلي، الأحد.

وجاء الهدف في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، بعد هجمة مرتدة لفريق كوريتيبا من 3 لمسات سريعة وتسديدة ساقطة على الطائر من اللاعب غوميز.

ونشر نادي كوريتيبا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مقطع فيديو للهدف الذي وصفه بأنه “الأجمل في البرازيل”.

وتغنى بالهدف قائلًا “يا لها من لوحة، يا له من هدف، هدف عظيم”.

وتداولت حسابات رياضية برازيلية فيديو الهدف الذي سجَّله غوميز، ورأى بعضها أنه يستحق جائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في العام.

ورغم الهدف الجميل الذي أعاد كوريتيبا إلى التعادل في المباراة بهدف لمثله، فإن المواجهة انتهت بفوز أصحاب الأرض بوتافوغو (4-1).

O GOL MAIS BONITO DO BRASILEIRÃO! 🇳🇬🇳🇬🇳🇬🇳🇬 Que pintura. Que golaço. Que gol foi esse. Diogo Oliveira ajeita de cabeça para BG fazer um gol de placa no Nilton Santos. De cobertura, do meio da rua. GOLAÇO. 🎥 @canalpremiere pic.twitter.com/muqsCVyPC8 — Coritiba (@Coritiba) July 30, 2023

ALÔ, É DO PUSKÁS? 📞 O que foi esse gol do Bruno Gomes meus amigos? O Coxa não levou a vitória, mas esse gol é digno de todos os elogios, hein? #Premiere #BrasileiraoNoPremiere #BoraBoraBora #Botafogo #Coritiba pic.twitter.com/5jD2qxz2cr — Premiere (@canalpremiere) July 30, 2023

Bruno Gomes fez um chapéu, de primeira, do meio da rua 🎩 pic.twitter.com/5XAh3lqtjw — B24 (@B24PT) July 30, 2023