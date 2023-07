ليفربول يعلن قائده الجديد ونائبه بعد رحيل هندرسون وميلنر

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، اختيار فيرجيل فان دايك قائدًا جديدًا للفريق بينما سيصبح زميله المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد نائبًا له.

وسيحل فان دايك (32 عامًا) الذي يرتدي أيضًا شارة قيادة المنتخب الهولندي محل جوردان هندرسون بعد انضمام لاعب الوسط الإنجليزي إلى نادي الاتفاق السعودي منهيًا 12 عامًا في آنفيلد.

Virgil van Dijk has been confirmed as the new captain of #LFC, with Trent Alexander-Arnold appointed as vice-captain.

