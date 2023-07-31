ليفربول يعلن قائده الجديد ونائبه بعد رحيل هندرسون وميلنر

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، اختيار فيرجيل فان دايك قائدًا جديدًا للفريق بينما سيصبح زميله المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد نائبًا له.

وسيحل فان دايك (32 عامًا) الذي يرتدي أيضًا شارة قيادة المنتخب الهولندي محل جوردان هندرسون بعد انضمام لاعب الوسط الإنجليزي إلى نادي الاتفاق السعودي منهيًا 12 عامًا في آنفيلد.

Virgil van Dijk has been confirmed as the new captain of #LFC, with Trent Alexander-Arnold appointed as vice-captain. — Liverpool FC (@LFC) July 31, 2023

وخاض فان دايك 222 مباراة مع عملاق مرسيسايد منذ انتقاله من ساوثامبتون في 2018.

وقال فان دايك في بيان “اختياري شرف كبير لي ولزوجتي وأولادي وعائلتي، يحمل مذاقًا خاصًّا، والكلمات تعجز عن وصف شعوري في هذه اللحظة. أشعر بفخر كبير. سأبذل كل ما في وسعي لأجعل الجميع يفخر ويسعد بي وبالنادي”.

وأضاف فان دايك “علينا أيضًا أن نتحلى بالصبر قليلًا، لكننا نريد أن نكون هناك ونريد أن نُظهر قدراتنا، لأن لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين والمشجعين وأفراد الطاقم الفني. الأمر كله يتعلق باللعب الجماعي والحفاظ على ثبات المستوى، ونأمل أن نتمكن من إظهار ذلك”.

أما ألكسندر أرنولد (24 عامًا) فقد انضم إلى أكاديمية ليفربول في 2004، وارتدى شارة القيادة على مستوى فرق الشباب.

وسيخلف أرنولد زميله المخضرم جيمس ميلنر الذي انضم إلى برايتون آند هوف ألبيون في فترة الانتقالات الحالية.

ولن يشارك ليفربول في دوري أبطال أوربا لأول مرة تحت قيادة المدرب يورغن كلوب منذ أول موسم كامل للمدرب الألماني في 2016-2017.