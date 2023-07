النجم الفرنسي مبابي يزور الكاميرون مسقط رأس والده (فيديو)

وصل نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي إلى الكاميرون وسط ترحيب حار من الجماهير، الخميس، في رحلة تشمل أعمالًا خيرية مع أطفال صم وزيارة إلى قرية والده.

وارتدى المئات من المشجعين قميص فريقه باريس سان جرمان لاستقبال المهاجم البالغ 24 عامًا.

وهتفت الجماهير باسمه عند خروجه من مطار العاصمة ياوندي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقدّمت مجموعة من حوالي 100 راقص تقليدي عرضًا على شرفه، وحيّا مبابي الحشود الذين أبقوهم عناصر الشرطة على مسافة منه، قبل أن يُنقل بعيدًا في سيارة دفع رباعي ذات نوافذ داكنة.

Kylian Mbappé was welcomed by fans as he landed in Cameroon, the nation where his father was born 🇨🇲 pic.twitter.com/xs1ku5QN13

وسيبقى قائد منتخب فرنسا خلال زيارته التي تستمر أيامًا عدة في مجمع فنادق تابع لعائلة بطل كرة المضرب الفرنسي السابق يانيك نواه الذي يعيش في ياوندي.

ومن المقرر أن يزور الجمعة مدرسة للصغار الذين يعانون من الصمم وضعفًا في السمع في ضواحي العاصمة، بحسب برنامج رحلته.

كما أنه من المقرر أن يشارك في مباراة لكرة السلة من المتوقع أن يشارك فيها لاعب دوري كرة السلة الأمريكي السابق يواكيم نواه، نجل يانيك، كما سيشارك في مباراة كرة القدم ضد نادي فان ديتودي من الدرجة الثانية.

ويتوجه السبت إلى جبالة، قرية والده ويلفريد مبابي الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا حيث أصبح مدربًا لكرة القدم.

وتأتي زيارة مبابي في ظل غموض حول مستقبله في الميركاتو الصيفي الحالي.

وفيما يرتبط هداف مونديال قطر 2022 بعقد مع الفريق حتى 2024، عبّر الشهر الماضي عن عدم رغبته بتفعيل خيار التمديد لعام إضافي، وسط تربص ريال مدريد الإسباني.

Kylian Mbappé is in Cameroon for the first time. He will be embarking on a number of humanitarian activities. pic.twitter.com/d9ifyNcG77

