مبابي: باريس سان جيرمان فريق منقسم

وصف كيليان مبابي ناديه باريس سان جيرمان “بالفريق المنقسم” مع استمرار أزمة عقده مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وتوترت العلاقة بين الطرفين الشهر الماضي، عندما أرسل مهاجم فرنسا خطابا إلى النادي يبلغه بعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يعني رحيله مجانا في يونيو/حزيران 2024.

ومدّد بطل العالم عام 2018 والوصيف العام الماضي عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده سنة إضافية.

وكان على مبابي إبلاغ باريس سان جيرمان في صيف 2023 إذا إراد إلغاء خيار السنة الإضافية، وهو ما فعله، ليصبح عقده الآن حتى 2024 فقط.

وفي الأسبوع الماضي، قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إنه لن يسمح لمبابي بالرحيل مجانا.

وارتبط اسم مبابي، الفائز بجائزة هداف الدوري الفرنسي في آخر 5 مواسم، بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال مبابي في مقابلة مع مجلة (فرانس فوتبول) “أعتقد أن اللعب لباريس سان جيرمان لن يساعد كثيرا. إنه فريق منقسم”.

لكن المهاجم الفائز بكأس العالم مع فرنسا لم يوضح المزيد من التفاصيل.

🚨 Six PSG players have contacted the president of the club to COMPLAIN about comments made by Kylian Mbappé in an interview with France Football. (Source: Sky Sports) pic.twitter.com/0Uiw6xLgbE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 8, 2023

وفاز باريس سان جيرمان بتسعة ألقاب للدوري الفرنسي في آخر 11 عاما.

ويشعر مبابي بالإحباط بسبب نتائج الفريق في دوري أبطال أوربا، وهو اللقب الذي لم يفز به النادي على الإطلاق رغم كل الاستثمارات الكبيرة في الفريق.

وودّع باريس سان جيرمان دوري الأبطال من دور الستة عشر في الموسم الماضي بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ، ولم يستطع الفريق هز الشباك في مباراتي الذهاب والإياب.

وشارك مبابي بديلا في مباراة الذهاب بعد عودته من الإصابة، وقال إن الفريق كان “بائسا” في الإياب.

وأضاف مبابي أنه كان “الأكثر فاعلية” في دور المجموعات، لكنه لم يستطع تفسير ما يفتقر إليه الفريق لكسر “الحاجز” في أوربا.

وتابع “فعلنا ما بوسعنا. عليك الحديث للمسؤولين عن تكوين الفريق ومن يديره ومن قام ببناء هذا النادي”.