مبابي: باريس سان جيرمان فريق منقسم

وصف كيليان مبابي ناديه باريس سان جيرمان “بالفريق المنقسم” مع استمرار أزمة عقده مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وتوترت العلاقة بين الطرفين الشهر الماضي، عندما أرسل مهاجم فرنسا خطابا إلى النادي يبلغه بعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يعني رحيله مجانا في يونيو/حزيران 2024.

ومدّد بطل العالم عام 2018 والوصيف العام الماضي عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده سنة إضافية.

وكان على مبابي إبلاغ باريس سان جيرمان في صيف 2023 إذا إراد إلغاء خيار السنة الإضافية، وهو ما فعله، ليصبح عقده الآن حتى 2024 فقط.

وفي الأسبوع الماضي، قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إنه لن يسمح لمبابي بالرحيل مجانا.

وارتبط اسم مبابي، الفائز بجائزة هداف الدوري الفرنسي في آخر 5 مواسم، بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال مبابي في مقابلة مع مجلة (فرانس فوتبول) “أعتقد أن اللعب لباريس سان جيرمان لن يساعد كثيرا. إنه فريق منقسم”.

لكن المهاجم الفائز بكأس العالم مع فرنسا لم يوضح المزيد من التفاصيل.

