“حكم نهائي”.. عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك المصري

في حكم باتّ ونهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم الأحد، برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور، على عودة الأخير إلى رئاسة الزمالك، وتأييد عزله من رئاسة النادي.

وكانت هيئة قضايا الدولة المصرية قد تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، بالنيابة عن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة.

وسبق لمحكمة النقض المصرية أن قضت، في فبراير/شباط الماضي، برفض الطعن المقدَّم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد أصدرت، في إبريل/نيسان الماضي، قرارًا يقضي بعزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المنافس بالدوري الممتاز لكرة القدم من منصبه بعدما نفّذ حكمًا قضائيًّا بالحبس لمدة شهر.

وألزمت المحكمة مجلس الإدارة بالدعوة إلى انتخاب رئيس جديد.

وجاء حكم المحكمة بعد قبول دعوى أقامها عبد الله جورج وهاني شكري عضوا مجلس إدارة الزمالك السابقان وآخرون، للمطالبة بعزل منصور، بعد أن حُبس شهرًا طبقًا لما تنص عليه اللائحة.

وكان منصور قد عاد إلى رئاسة الزمالك بعد خروجه من محبسه. وأوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة، أصدرته في 30 مارس/آذار الماضي، بعزل رئيس نادي الزمالك في أعقاب حبسه.