قبل مواجهة الزمالك.. النصر السعودي يعلن رسميا تعاقده مع السنغالي ساديو ماني (فيديو)

أعلن نادي النصر، وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونيخ.

ونشر النصر فيديو عبر صفحته على موقع تويتر حمل عنوان “بصوووووت واحد: ساديو ماني نصراوي”.

واستعرض الفيديو صوت المشجعين وهم يهتفون باسم ماني، الذي رد عليهم قائلًا “لا أطيق الانتظار لسماع صوتكم في الملعب”.

وتضمّن الإعلان أيضًا الكشف عن الزي الاحتياطي للموسم الجديد في النصر.

ولم يكشف النادي السعودي عن التفاصيل المالية، لكن تقارير صحفية قالت إن النصر دفع 40 مليون يورو (43.85 مليون دولار) للحصول على خدمات ماني الذي كان يتبقى له عامان في عقده مع بايرن.

ويأتي انضمام ماني (31 عامًا) لاعب ليفربول السابق، إلى النصر في فترة الانتقالات الحالية، بعد انضمام الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان، والقادم من ساحل العاج سيكو فوفونا من لانس، والبرازيلي أليكس تيليس ظهير مانشستر يونايتد.

وأصبح الدوري السعودي جاذبًا للنجوم منذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

قائد أبطـال افريقيا .. الدولي السنغالي ساديو ماني 🤩

يـوقع رسميًا لـ #العالمي ✍️#ماني_نصراوي pic.twitter.com/gev6jBAxXR — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 1, 2023

وانتقل ماني إلى بايرن العام الماضي بآمال كبيرة بعد تسجيله 120 هدفًا في 269 مباراة مع ليفربول، حيث فاز بدوري أبطال أوربا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية.

ولعب ماني دورًا محوريًّا في هجوم النادي المنتمي إلى مرسيسايد، لكنه فشل في ترك البصمة نفسها في بايرن حيث اختلف مع زميله في الفريق ليروي ساني وضرب الجناح الألماني ليتم تغريمه وإيقافه.

وسجَّل أفضل لاعب كرة قدم إفريقي مرتين في المتوسط ​​أكثر من 20 هدفًا في الموسم الواحد خلال مواسمه الخمسة الأخيرة مع ليفربول لكنه سجَّل 12 هدفًا فقط لبايرن.

في السياق، ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن ماني سينضم إلى تدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك المصري في البطولة العربية للأندية بعد غد الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها قولها “يُنتظر أن يلتحق الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم المنضم حديثًا من بايرن ميونيخ الألماني بمعسكر ناديه في الطائف خلال الساعات القليلة المقبلة”.

ساديو ماني.. صنع المجد في أوروبا.. واختار النصر https://t.co/uP6inTEzRT — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) August 1, 2023

وسينضم ماني حال جاهزيته، غدًا الأربعاء، مع بقية زملائه اللاعبين في الحصة التدريبية استعدادًا لخوض موقعة الزمالك في آخر مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

ويملك النصر 4 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثالثة متساويًا مع غريمه المحلي الشباب.

🔚 | صافـرة النهايـة!

النصر 4 – 1 الاتحاد المنستيري ⚽️ اندرسون تاليسكا

⚽️ كريستيانو رونالدو

⚽️ عبدالإله العمري

⚽️ عبدالعزيز العليوة مبروك يا عالميين! 💙💛#النصر_الاتحاد_المنستيري#كأس_الملك_سلمان_للأندية pic.twitter.com/lJspa8HluJ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 31, 2023

ويكفي النصر التعادل في الجولة الأخيرة مع الزمالك ثالث الترتيب بثلاث نقاط ليتأهل إلى دور الثمانية.

بينما ودّع الاتحاد المنستيري التونسي المنافسات بعدما تلقى الخسارة الثانية في مباراتين.