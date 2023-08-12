أرسنال يستهل مبارياته في الدوري الإنجليزي بالفوز على نوتينغهام فورست (فيديو)

استهل أرسنال مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتحقيق الفوز على ضيفه نوتينغهام فورست (2-1) خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة الأولى من المسابقة.

وتأخرت بداية المباراة نصف ساعة بسبب مشكلة في بوابات الدخول إلى ملعب الإمارات مما منع الجماهير من الوصول إلى المدرجات في الوقت المحدد قبل الانطلاق.

وبدأ أرسنال المباراة بقوة، واستحوذ على الكرة وتلاعب بدفاع فورست. وأنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إدوارد نيكيتاه وبوكايو ساكا في الدقيقتين في 26 و32.

وفي الشوط الثاني تمكن نوتينغهام فورست من تقليص الفارق بتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 82 عن طريق تايو أونيي ليمهد الطرق أمام نهاية مثيرة.

بعد الهدف كثف فورست من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وهو ما أدى لتراجع فريق أرسنال قليلا لمنتصف ملعبه للحفاظ على تقدمه، ولكن هذه الفترة لم تدم طويلا حيث استعاد أرسنال سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات على مرمى فورست لكنها لم تسفر عن شيء، لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز أرسنال.

آرسنال يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز 2 – 1 على ضيفه نوتينغهام فورست ▶️ شاهد ملخص المباراة#الدوري_الإنجليزي #ارسنال_نوتنغهام #beINPL https://t.co/bbWaLrUjzq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 12, 2023

وبهذه النتيجة حصد أرسنال أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم، فيما ظل فريق نوتينغهام فورست بلا رصيد.