باريس سان جيرمان يتعاقد رسميًّا مع ديمبلي.. إليك أغلى الصفقات في تاريخ الأندية

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع نجم نادي برشلونة الإسباني عثمان ديمبلي بعقد يمتد مدة 5 سنوات.

وقال نادي برشلونة إنه توصل إلى اتفاق لانتقال ديمبلي إلى باريس سان جيرمان مقابل 50.4 مليون يورو (55.16 مليون دولار).

وكان ديمبلي (26 عاما) قد جدد عقده مع العملاق الإسباني العام الماضي حتى يونيو/ حزيران 2024 بعد انتهاء عقده السابق، وفاز رفقة الفريق الإسباني بالدوري المحلي 3 مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين.

وقال ديمبلي لموقع النادي “يسعدني الانضمام إلى باريس سان جيرمان وأتطلع إلى اللعب لصالح فريقي الجديد، آمل أن أواصل التطور هنا”.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة عام 2017 قادمًا من نادي بروسيا دورتموند الألماني، في صفقة قياسية بلغت 105 ملايين يورو إضافة إلى متغيرات.

وقال ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي “يسعدنا الترحيب بعثمان ديمبلي في باريس سان جيرمان، حيث سيكون لاعبا مهما وملتزما لصالح نادينا. نفتخر بالتعاقد مع لاعب فرنسي آخر فاز بكأس العالم في باريس سان جيرمان ونحن ندخل حقبة جديدة رائعة لنادينا”.

أول تدريب لـ @dembouz في القلعة الباريسية! 🔴🔵 pic.twitter.com/ED7Ae6SWcT — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 12, 2023

الصفقات الأعلى في تاريخ

وصباح اليوم، أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تعاقده رسميًّا مع نجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين مدة 4 سنوات، وقدرت وسائل إعلامية قيمة الصفقة بنحو 100 مليون يورو (109 ملايين دولار)، وفي حال إتمام الصفقة بالمبلغ الذي تداولته وسائل الإعلام، فستصبح صفقة المهاجم الإنجليزي هي العليا في تاريخ النادي الألماني، كما ستكون أعلى صفقة في تاريخ الدوري الألماني.

ووفقًا لأرقام صفقة كين المتداولة، فقد دخل المهاجم الإنجليزي قائمة اللاعبين الذين انتقلوا في صفقة تجاوزت 100 مليون يورو.

وفيما يلي أغلى اللاعبين على الإطلاق (قيمة الصفقات باليورو استنادا إلى بيانات النادي أو تقارير إعلامية):

لا تزال صفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017 هي العليا على الإطلاق.

ويليه في المرتبة الثانية، بأعلى صفقات انتقال، زميله في الفريق كيليان مبابي، حيث انتقل من نادي موناكو الفرنسي إلى سان جيرمان عام 2018 بصفقة بلغت 180 مليون يورو.

وانتقل كوتينيو من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة في النافذة الشتوية لعام 2018 بصفقة بلغت 145 مليون يورو، في حين اشترى أتلتكو مدريد الإسباني جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي بـ126 مليون يورو.

وانتقل إنزو فرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي الإنجليزي بصفقة بلغت 121 مليون يورو، وبذات المبلغ انتقل ديكلان رايس من ويستهام يونايتد إلى أرسنال الإنجليزي، يليهم في سلم الترتيب صفقة أنطوان جريزمان من أتلتكو مدريد إلى برشلونة بقيمة 120 مليون يورو.

وانتقل جاك جريليش من أستون فيلا الإنجليزي إلى مانشستر سيتي بصفقة بلغت 117 مليون يورو، وانتقل رميلو لوكاكو من إنتر ميلان الإيطالي إلى تشيلسي بقيمة 115 مليون يورو.

وبلغت صفقة انتقال كرستيانو رونالد من ريال مدريد الإسباني إلي يوفنتوس الإيطالي 112 مليون يورو، وباع الفريق الإيطالي بول بوجبا لماشستر يونايتد بـ110 ملايين يورو.

كما انتقل ديمبلي من دورتموند إلى برشلونة بـ105 ملايين يورو، وجود بيلينغهام من ذات النادي الألماني إلى ريال مدريد بـ103 ملايين يورو، واشترى النادي الإسباني جاريث بيل من توتنهام بقيمة 100 مليون يورو.