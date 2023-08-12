ثنائية لهالاند.. مانشستر سيتي يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي (فيديو)

استهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز على مضيفه بيرنلي 3-صفر خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، في الجولة الأولى من المسابقة.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين سجلهما النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، في الدقيقتين 4 و36.

وسجل هالاند 36 هدفًا في الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، و52 هدفًا إجمالًا في المسابقات جميعها مع مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية الموسم الماضي.

وفي الشوط الثاني، أضاف رودري الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز يحصد مانشستر سيتي أول 3 نقاط له هذا الموسم، فيما ظل فريق بيرنلي الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز بلا رصيد.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري في الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة في آخر 6 مواسم.