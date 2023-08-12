رسميًّا.. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع هاري كين

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت عن تعاقده رسميًّا مع نجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين مدة 4 سنوات.

ولم يكشف النادي البافاري عن قيمة الصفقة التي قدرتها وسائل إعلام بنحو 100 مليون يورو (109 ملايين دولار).

وفي حال إتمام الصفقة بالمبلغ الذي تداولته وسائل الإعلام، فستصبح صفقة المهاجم الإنجليزي هي العليا في تاريخ النادي الألماني، كما أنها ستكون أعلى صفقة في تاريخ الدوري الألماني.

🟥 #آخر_خبر | تقارير إنجليزية تفيد توصل بايرن ميونيخ 🇩🇪 لاتفاق مع توتنهام لضم قائده الإنكليزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 هاري كين مقابل أكثر من 100 مليون يورو pic.twitter.com/4y4nQv0hhC — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 10, 2023

وقال الفريق البافاري في بيان “تعاقد بايرن مع هاري كين من توتنهام هوتسبير، وقع مهاجم إنجلترا عقدا حتى 30 يونيو 2027″، ونشر النادي صورة للاعب وهو يرتدي الرقم 9.

وأعلن كين (30 عامًا) قبل قليل رحيله عن توتنهام، حيث قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي “حان وقت الرحيل”.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم هاري كين لم يعتل منصات التتويج حتى الآن، رغم مشاركته في العديد من النهائيات، ومن المنتظر أن يتوج الهداف الإنجليزي رفقة بايرن ميونخ بالعديد من البطولات نظرًا إلى سيطرة البافاري المحلية وحصوله على أكثر من 10 بطولات للدوري على التوالي.

وانضم كين إلى أكاديمية توتنهام وهو في سن 11 قبل أن يشارك في أول مباراة مع الفريق الأول في 2011. وأمضى أغلب مسيرته في النادي اللندني لكنه لعب على سبيل الإعارة في ليتون أورينت وميلوول ونوريتش سيتي وليستر سيتي.

يذكر أن كين هو هداف نادي توتنهام على مر العصور برصيد 280 هدفا في أكثر من 430 مباراة في كل المسابقات كما أنه الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 58 هدفا في 84 مباراة.

كما أنه ثاني هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور برصيد 213 هدفا، بفارق 47 خلف آلان شيرر، وكان محللون يتوقعون بقاء كين في الدوري الإنجليزي خصيصًا لكسر الرقم القياسي المسجل باسم شيرر.