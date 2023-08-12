رونالدو يقود 10 لاعبين من النصر للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للتتويج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على غريمه التقليدي الهلال (2-1) في نهائي البطولة التي اختتمت منافساتها في السعودية.

ونجح النصر في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، فيما عجز الهلال عن تحقيق اللقب للمرة الثالثة، بعدما سبق له تحقيق ذلك عامي 1994 و1995.

وتقدم الهلال عن طريق ميشال ديلجادو في الدقيقة 50، قبل أن يدرك كريستيانو رونالدو التعادل للنصر في الدقيقة 75.

وأكمل النصر اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد مدافعه عبد الإله العمري في الدقيقة 71، وانتهى الشوط الثاني والمباراة بالتعادل (1-1) ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة الثامنة بالشوط الإضافي الأول، سجل رونالدو الهدف الثاني للنصر، ليمنح فريقه اللقب العربي الأول في تاريخه.

بدأت المباراة بدون مقدمات من جانب الفريقين، حيث هاجم الهلال والنصر بحثا عن تسجيل هدف مبكر، يربك حسابات الطرف الأخر ويجعل المباراة أكثر إثارة.

وأضاع سالم الدوسري نجم الهلال فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، حينما انفرد بمرمى نواف العقيد، لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

وكان الهلال هو الطرف الأكثر استحواذا في ربع الساعة الأولى من المباراة، وسدد لاعب وسطه البرتغالي روبن نيفيز كرة قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، لكن العقيدي أمسك بالكرة.

وفي الدقيقة 15 كاد سيكو فوفانا يسجل الهدف الأول للنصر، حينما تلقى كرة عرضية رائعة من ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، ليوجه الكرة بضربة رأس تصدى لها محمد العويس حارس الهلال ببراعة.

وتحسن أداء النصر ونجح في التخلص من ضغط الهلال، وأضاع عددا من الفرص، وظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لكن دون خطورة على المرمى، بل لعب دور المساهم بتقديمه العديد من التمريرات لتاليسكا وماني من أجل تشكيل خطورة على مرمى العويس الذي تألق في إبعاد الفرص الخطيرة عن مرماه.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، تغير شكل أداء فريق الهلال، وأصبح أكثر خطورة من الشوط الأول وشن العديد من الهجمات على مرمى نواف العقيدي.

وفي الدقيقة 50 سجل الهلال هدف التقدم عن طريق ميشال ديلجادو، الذي تلقى كرة عرضية من زميله مالكوم داخل منطقة الجزاء، ليوجهها بضربة رأس في الشباك.

وتعرض عبد الإله العمري مدافع النصر للطرد في الدقيقة 70 بعد تدخله مع البرازيلي مالكوم مهاجم الهلال، حيث كان الحكم قد أشهر البطاقة الصفراء أولا، قبل أن يلجأ لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ويقوم بإلغاء الإنذار وتحويله إلى طرد مباشر.

ونجح النصر في تسجيل هدف التعادل عن طريق رونالدو في الدقيقة 73، بعدما تلقى كرة عرضية من سلطان الغنام من الجهة اليمنى، ليضعها في شباك العويس مسجلا هدف التعادل.

ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء للهلال بعد هدف التعادل بدقيقتين، عقب تدخل بين علي لاجامي لاعب النصر وسيرغي ميلنكوفيتش سافيتش لاعب الهلال داخل منطقة الجزاء، وذلك بعد أن لجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1-1 ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول، نجح رونالدو في تسجيل الهدف الثاني للنصر، بعدما تابع كرة ارتدت من العارضة من تسديدة سيكو فوفانا القوية من خارج منطقة الجزاء، ليضعها النجم البرتغالي بضربة رأس في الشباك.

وفي الدقيقة 116 بالشوط الإضافي الثاني، طالب الهلال بضربة جزاء بداعي وجود لمسة يد من سيكو فوفانا لاعب النصر داخل المنطقة، لكن الحكم طالب بمواصلة اللعب.

ونجح النصر في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الإضافي الثاني والمباراة بفوز النصر (2-1) وتتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه.