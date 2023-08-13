باريس سان جيرمان يعلن عودة مبابي للتدريبات الجماعية

عاد الفرنسي كيليان مبابي لتدريبات فريقه باريس سان جيرمان بعد “محادثات بناءة وإيجابية بين الطرفين”، بحسب ما أعلن حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في بيان، اليوم الأحد، وذلك بعد استبعاده من التشكيلة لأسابيع.

وقال النادي في بيان “بعد مباحثات بناءة وإيجابية جدًا بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة لوريان، عاد اللاعب إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول صباح اليوم”.

بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان، أُعيد دمج اللاعب في تدريبات الفريق الأول صباح اليوم. pic.twitter.com/HouQxsQiMf — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 13, 2023

وغاب مبابي (24 عامًا) عن مواجهة لوريان في مستهل دفاع فريقه عن لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، وتابع المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي من المدرجات إلى جوار مواطنه عثمان ديمبلي الذي انضم لباريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة الإسباني.

كما غاب النجم الفرنسي عن الجولة الآسيوية لسان جيرمان الشهر الماضي، وتدرب إلى جانب اللاعبين المرشحين للرحيل.

وتوترت العلاقات بين مبابي، الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا ووصيف بطل قطر 2022، والنادي منذ أن رفض المهاجم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2023-2024.

وقبل مواجهة لوريان، قال لويس إنريكي مدرب سان جيرمان إنه يأمل أن يتمكن النادي من حل خلافه مع مبابي، مشيرًا إلى خبرة الفريق السابقة في حل الخلافات المتعلقة بعقد اللاعب الفرنسي.

وكان مبابي، هداف الدوري الفرنسي في آخر 5 مواسم، في طريقه لمغادرة النادي مجانًا بنهاية موسم 2021-2022، ومدد عقده العام الماضي بعدما رفض باريس سان جيرمان عرضًا من ريال مدريد.

ويخوض سان جيرمان مباراته المقبلة في الدوري أمام تولوز، يوم السبت المقبل.