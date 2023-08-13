ليفربول وتشلسي يتعادلان 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

تعافى تشلسي من تأخره بهدف مبكر ليتعادل 1-1 مع ضيفه ليفربول في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

ومنح لويس دياز التقدم للفريق الضيف بعد تمريرة مذهلة من محمد صلاح في الدقيقة 18.

وبدا أن صلاح في طريقه لهدفه التاسع ليصبح أكثر من سجل في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز عندما هز الشباك في الدقيقة 29، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل على قائد المنتخب المصري.

وأدرك الوافد الجديد أكسيل ديساسي التعادل لتشلسي من مدى قريب في الدقيقة 37.

وبعد ذلك بدقيقتين أضاف بن تشيلويل الهدف الثاني لصاحب الأرض قبل تدخل حكم الفيديو لإلغائه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، كانت المحاولات الهجومية قليلة من الفريقين وانحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فتراته ليكتفي كل فريق بحصد نقطة في مستهل مشوارهما بالدوري.