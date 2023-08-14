أستون فيلا الإنجليزي يعلن تعاقده مع “الموهبة المصرية” عمر خضر

أعلن نادي أستون فيلا، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع “الموهبة” المصرية عمر خضر من نادي زد.

وقال أستون فيلا عبر موقعه على الإنترنت “يسر أستون فيلا أن يعلن التعاقد مع الموهبة المصرية الشابة عمر خضر من نادي زد المصري”.

وأضاف أن “الجناح المصري البالغ عمره 17 عاما سينضم للنادي في أول يوليو/تموز 2024 عندما يبلغ 18 عاما وحينها سيوقع عقدا طويل الأجل”.

يسرنا الإعلان عن التعاقد مع الموهبة المصرية الشابة عمر خضر قادما من نادي زد إف سي المصري. 🇪🇬 ✍️#الفيلانز 🦁 — أستون فيلا (@AVFCArabia) August 14, 2023

ونشر النادي الإنجليزي صورة لخضر مع مواطنه أحمد المحمدي لاعبه السابق وسفيره الحالي، وكتب معلقا “جيل بيسلم جيل”.

ووقع أستون فيلا اتفاقية تعاون مع زد، الوافد الجديد على الدوري المصري الممتاز، في وقت سابق من العام الحالي.

وقضى خضر فترة في مركز تدريب أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الحالي والتقى مع لاعبي الفريق الأول بقيادة المدرب أوناي إيمري، بعد أن أمضى فترة معايشة بنادي فيتوريا البرتغالي.

وخسر أستون فيلا بخماسية مقابل هدف واحد خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري الممتاز هذا الموسم، السبت الماضي.