تقرير: الهلال السعودي يتفق مع سان جيرمان على ضم نيمار

ذكر تقرير إخباري أن البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، توصل لاتفاق للانضمام لفريق الهلال السعودي.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن اللاعب البرازيلي الدولي سيحصل على 160 مليون يورو (175.43 مليون دولار) لمدة موسمين، ووفقًا للتقرير يتبقى فقط اتفاق الناديين على تفاصيل الصفقة.

ولم يشارك نيمار في مباراة سان جيرمان الأولى بالدوري الفرنسي، التي انتهت بالتعادل أمام لوريان، كما لم يوجد أيضًا الفرنسي كيليان مبابي في قائمة المباراة.

وذكرت صحيفة “سبورت” أن نيمار طلب أن يتم إعارته لبرشلونة من أجل التوقيع للنادي السعودي، ووفقًا للتقرير يعتقد نيمار أن الاستمرار لموسم آخر في أوروبا سيكون مهمًا خاصة وأن بطولة كوبا أمريكا ستقام في عام 2024، لكن “ليكيب” ذكرت أن الهلال لا يرغب في إعارة اللاعب للفريق الإسباني.

Neymar s'est mis d'accord avec Al-Hilal sur un contrat de deux ans. Le PSG et le club saoudien discutent des modalités de transfert de l'attaquant brésilien. https://t.co/5peTgzR3VT pic.twitter.com/VCKd3rng84 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 13, 2023

ولم يلعب نيمار منذ فبراير/شباط الماضي، عندما تعرض لإصابة في الكاحل.

وفي مارس/آذار الماضي تجمعت جماهير سان جيرمان أمام منزله، وهتفت له لكي يرحل عن الفريق.

وانضم نيمار (32 عامًا) إلى سان جيرمان في 2017 قادمًا من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، ويمتد عقده مع الفريق الفرنسي حتى 2027.

وتوّج نيمار مع الفريق بـ5 ألقاب في الدوري الفرنسي و3 ألقاب في كأس فرنسا، لكنه عجز عن قيادة الفريق للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.