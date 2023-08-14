صلاح يغضب بعد تغييره في مباراة تشلسي وكلوب يعلق (فيديو)

ظهرت حالة من الغضب الواضحة على النجم المصري محمد صلاح بعد تغييره خلال مباراة فريقه ليفربول مع مستضيفه تشلسي، الأحد، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخرج صلاح من الملعب، وذهب إلى مقاعد البدلاء مباشرة دون مصافحة مدربه الألماني يورغن كلوب.

وكان النجم المصري يأمل في تسجيل هدف في المباراة، ليحقق به إنجازًا جديدًا بالتسجيل في الجولة الأولى للموسم.

وكان صلاح بحاجة إلى هدف واحد للمحافظة على سجله بهز الشباك في الجولة الأولى للموسم السابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف، ويصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز.

وبدأ قائد المنتخب المصري المباراة بشكل مثالي، وصنع هدف تقدم ليفربول لزميله لويس دياز بتمريرة مذهلة في الدقيقة 18.

وهزّ صلاح الشباك في الدقيقة 29، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.

ومع إدراك تشيلسي التعادل في الشوط الأول، كان وجود صلاح مهمًا لليفربول من أجل بدء الموسم بانتصار.

لكن كلوب فاجأ الجميع بإخراج صلاح قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

وعقب المباراة، قال كلوب إنه لم يتحدث بعد مع صلاح بشأن ما حدث، موضحًا أنه كان في حاجة لإشراك لاعبين جدد في المباراة.

وأضاف أنه يتفهم شعور النجم المصري، و”لا توجد مشكلة في رد فعله”.